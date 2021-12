Zápasník MMA má vytetované Hitlera na paži. Oktagon ho nepustil do zápasu

Radek Roušal (koláž: Romea.cz)

Zápasník Radek Roušal nenastoupí dnes na turnaji Oktagon MMA, organizace ho do zápasu ale nepustí, protože zjistila, že Roušal má na pravé ruce vytetovanou podobiznu Adolfa Hitlera.

"Radka Roušala stahujeme z turnaje. O tom, jaké má tetování, jsme nevěděli. Po zjištění, co si nechal, podle jeho slov v mládí z hlouposti udělat, jsme se rozhodli, že to pro nás v tuto chvílí není dost a na turnaji nenastoupí. V Oktagonu s takovým tetováním nemá být nikdo ani vyfocen, natož aby u nás startoval," informovala organizace na sociální síti.

"V Oktagonu s takovým tetováním nemá být nikdo ani vyfocen, natož aby u nás startoval"

Roušal se měl utkat v postojovém stylu se Slovákem Nikolasem Krivákem.

"Tohle u nás neexistuje, abys k nám přišel a vypadal takhle. Máme to ve smlouvě, mohli bychom mu dát pokutu. I na prsou, co má (zřejmě čepici důstojníka SS, lebka by také mohla odkazovat na Jednotku umrlčí lebky organizace SS zodpovědnou za správu vyhlazovacích táborů). Vůbec! Zcela oprávněně je z toho haló. Nestudovali jsme, jak vypadá, nevšimli si toho ani fotografové a kameramani. Nikdo o tom předtím nemluvil... Nevěděli jsme o tom, určitě ne,“ dodal promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný.

Sám Roušal tvrdí, že s nacismem už nesympatizuje a tetování si nechává odstranit. "Vyrůstal jsem v problematické komunitě lidí, kvůli které vzniklo tohle tetování. V té době jsem nevěděl, co se životem, byl jsem mladý a tohle tetování byla hloupost. Později jsem začal dělat bojové sporty, které mě přivedly k úplně jinému životu a pohledu na svět. Tetování, kterých lituji, mám víc, všechny je postupně přetetovávám. Svým vyjádřením se tak chci i omluvit,“ řekl Roušal pro server Extra.cz.

Roušalovo tetování řešil i jeho domácí gym Muay Thai Brno. "Potkávají se u nás lidé všech národností a barvy kůže, spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi, včetně těch, které se věnují práci s minoritami. Zároveň ale i podáváme pomocnou ruku těm, kteří se dokáží poučit ze svých chyb a omylů," uvedl gym na sociální síti s tím, že s Roušalem situaci řešili a na odstranění tetování je již delší dobu objednaný s termínem na leden.

Podobné případy v minulosti

Organizace Oktagon už v minulosti vyřadila se zápasu Azize Karaoglua, který měl nastoupit proti Karlosu Vémolovi. Zjistilo se však, že má v plánu nastupovat za zvuku džihádistické hymny.

Radek Roušal není jediný, který v okruhu zápasů MMA má v minulosti zkušenosti s neonacismem nebo rasismem. Nedávno informoval server Romea.cz o zápase Filipa Grznára, který byl odsouzen k pokutě 15 tisíc korun za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu. Grznár totiž před více než třemi roky natočil video, v němž schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražďováním.

Souboj se navíc odehrál v rámci turnaje organizace I AM Fighter, jejímž hlavním promotérem je bývalý aktivní člen neonacistického Národního odporu Petr Píno Ondruš.

Podobné situace se řešili už v minulosti. V roce 2013 zrušili organizátoři účast na turnaji bojových sportů maďarskému boxerovi Attilovi Petrovszkému, který měl na prsou vytetovánu také podobiznu Adolfa Hitlera společně s hákovým křížem či portrét novodobé ikony neonacistů zpěváka britské neonacistické kapely Skrewdriver Iana Stuarta Donaldsona.