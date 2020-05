Željko Jovanović: Den romského odboje jako náš vnitřní kompas

Zeljko Jovanovic (FOTO: ERIAC)

16. května si připomínáme a oslavujeme odvahu Romského hnutí odporu. V ten stejný den v roce 1944 narušilo povstání Romů nacistický plán na vyvraždění zhruba 6500 lidí uvězněných v takzvaném Cikánském táboře v Osvětimi - Birkenau. A přestože byli vězni nakonec v srpnu vyhlazeni, tento čin odporu se stal součástí naší kolektivní paměti. Je to díky svědectví těch co přežili, ale také díky organizacím jako je Voice of Roma in France (Hlas Romů ve Francii) a jiným, kteří šíří povědomí o této historické události.

Odkaz tohoto romského povstání nám i dnes slouží jako náš vlastní vnitřní kompas při hledání hodnot a významu našeho hnutí a odporu pro současnost. Někteří lidé ve svém cynismu ohledně romských hnutí a zastánců Romů tvrdí, že jsme neefektivní a bezvýznamní. Říkají, že se nám nedaří dosáhnout cílů, které by měly viditelný dopad na životy milionů našich lidí. Podle tohoto narativu by člověk mohl dospět k závěru, že bychom neměli vzpomínat. Neměli bychom oslavovat ty, kteří 16. května povstali. Spíše naopak, měli bychom jim klást jejich činy za vinu, či dokonce na ně zapomenout, protože selhali a byli pozabíjeni .

Avšak toto romské povstání bychom měli vnímat z hlediska toho, proti čemu tito odvážní romští vězňové povstali: a tím byla nejmocnější vražedná mašinérie všech dob. Tato perspektiva dává význam našemu odporu a mocně rezonuje v prostoru i čase.

V našem současném boji se nesmíme nechat zmást či dezorientovat poraženectvím či cynismem. Tyto vlastnosti nikdy v historii nevedly v pokroku žádného jednotlivce, skupiny či národa. Neměli bychom se jimi proto řídit ani dnes. Pokud chceme eticky a politicky pokročit v rámci našich hnutí, určitě potřebujeme schopnost podívat se dovnitř a přiznat si i případné chyby. Ale z globálního hlediska musíme mít na zřeteli to, proti čemu bojujeme: a tím je probouzející se síla rasistů a ultrapravice, kterou Ceija Stojka pojmenovala jako "spící Osvětim". Tato síla zla neútočí pouze na Romy; destabilizuje naše země, Evropskou unii a opět celý svět .

To nám poskytuje jasnější představu o současné pozici a významu zastánců Romů. Vezměte si například rozhodnutí maďarského nejvyššího soudu o nezákonnosti segregace Romů v maďarských školách. Měli bychom oslavovat odvahu a odpor dětí a jejich rodičů, kteří podali žalobu na vládu. Sílu a odvahu nadace Chance for Children (Šance pro děti), která se ujala tohoto případu, hnutí We Belong Here (Patříme sem), které vedlo únorový protest proti vládní justiční obstrukci, stejně tak i samotné soudce nejvyššího soudu, kteří odsoudili násilnou a nespravedlivou segregaci .

Když začne maďarská vládní strana Fidesz konečně upravovat zákon, který tuto segregaci právně umožnil, cynici budou možná opět říkat: "Zastánci Romů neuspěli !" Ale náš vnitřní kompas romského hnutí odporu nám umožňuje vnímat to jako vítězství historických rozměrů. Porazili jsme totiž Fidesz, který má v Maďarsku absolutní politickou moc a který také beztrestně šíří rasismus a nadřazenost bílých po celé Evropě. Je to vítězství ve jménu spravedlnosti, když už dokonce ani samotná EU nedokáže zaručit v Maďarsku vládu práva.

Rozsudek Nejvyššího soudu však jen uzavřel jednu kapitolu, v níž jsme zvítězili. Když Fidesz opět zaútočí, budeme se muset posunout do další fáze. Nemůžeme přestat. Nikdo jiný to za nás nevybojuje. Naše hnutí a zastánci Romů budou muset opět povstat, ať už sami nebo společně s jinými.

Každý jeden případ, každý záchvěv našeho odporu si proto zaslouží uznání a chválu. V Rumunsku hnutí Ares vyhrálo tři soudní spory proti významným médiím, které šířily jedovatý rasismus během krize spojené s epidemií COVID-19, právě v období, kdy je tak snadné rozpoutat etnický konflikt. V Severním Makedonii, Bulharsku, Španělsku a jiných zemích - všude, kde všichni občané bojují proti viru naše hnutí bojují proti zlu rasismu.

Náš boj a odpor proti utlačování je kontinuální; překračuje hranice našich životů jako jednotlivců a je větší než jsme my sami. Uznávaná vědkyně, profesorka Ethel Brooks nám jednou připomněla, že naše utrpení během 2. světové války bylo sice vyvrcholením, nikoli však ani začátkem ani koncem našeho utrpení. A skutečně, útlak vůči Romům je kontinuum, které probíhá jako červená nit hluboko napříč celou evropskou historií a kulturou. Vidíme toto zlo jak na nás útočí i dnes v mnoha jeho podobách - etnické násilí a vraždy, násilná sterilizace, nucené vystěhování, segregace, zbídačení a paternalizmus.

Během tvrdých opatření, které přijal Matteo Salvini proti Romům v Itálii mi Radames Gabrielli, zastánce Sintů z hnutí Kethane řekl - možná trochu nelogicky a s jistou dávkou spirituality - o svém osobním zdroji naděje a síly pro odpor:

"Utrpení. Čím více po nás šlapou, tím více budeme odporovat!"

Slyšíte i vy v těchto slovech verše básně, jejíž autorkou je May a Angelou "A přece povstanu"?

Opre Roma!