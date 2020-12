VIDEO: Skupina Imperio natočila společně s romským dětským sborem vánoční píseň

Hudební skupina Imperio z Přerova nahrála za svou existenci již mnoho písní. Letos ale přichází s vánoční písničkou, kterou skupina nahrála s romským dětským sborem Triangl band. Skupina, která se specializuje na balkánské a latinskoamerické rytmy tak přišla s klidnou písní, která podle slov frontmana Milana Gábora osloví širší publikum.

„Vánoce jsou pro nás důležité. Chceme trávit čas se svou rodinou, užívat si vánoční atmosféru a právě z toho vychází naše nová píseň. Byl to spontánní nápad a píseň se povedla. Našim cílem je oslovit širší publikum a chceme aby písnička zaujala i jiné než věrné fanoušky naší kapely. Chceme, aby z písně byla cítit vánoční atmosféra a aby lidem připomněla co je na Vánocích to nejhezčí,“ řekl pro Romea.cz Milan Gábor, frontman skupiny Imperio.

„Ve videu můžeme vidět i romský dětský sbor, který si říká Triangl Band sbor.

„Dětský sbor Triangl band jsem si vybral, protože jsem je viděl zpívat a líbili se mi. Skvěle zapadali do konceptu naší skladby a myslím si, že výsledek se povedl. Doufám, že uděláme lidem radost,“ dodal Milan Gábor.

Skupina Imperio, která vznikla před 15 lety se věnuje hlavně vlastním autorským písním. Za svou kariéru koncertovala v mnoha evropských zemích jako například na Slovensku, v Polsku, v Řecku, v Litvě nebo Lotyšsku a také spolupracovala například se známou zpěvačkou Gitanou.