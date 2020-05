Nový Fantasy román boří stereotypy o Romech a předkládá model romského hrdiny

G. S. Eli a obálka knihy The Last of the Magi: The Devouring (Koláž: Romea.cz)

Nový dobrodružný fantasy román Poslední z mágů: Pozření (The Last of the Magi: The Devouring)" autora G. S. Eliho je první fantasy román napsaný příslušníkem tradiční americké romské komunity. Román zkoumá romskou kulturu, historické události a spiritualita a předkládá model romského hrdiny.

G. S. Eli G.S. Eli je Americký Rom, aktivista, spisovatel, filmař a také duchovní průvodce. Je zakladetelem Romské mediální iniciativy (the Romani Media Initiative), jež se zaměřuje na otázky spojené s exkluzí Romů ze společnosti. Toto téma je i motivem jeho románu " Poslední z mágů: Pozření. Eli je také autorem dokumentárního filmu "Hledání čtvrtého hřebu (Searching for the 4th Nail)", ve kterém autor kriticky reflektuje na význam a platnost romských tradic a zvyků, ve kterých vyrůstal a zároveň se vypořádává s rasistickými stereotypy. V rámci své více než desetileté spirituální praxe, byl průvodcem na duchovní cestě stovce klientům. Eli se také věnuje přednáškově činnosti a hostoval na Harvardské univerzitě a mnoha dalších akademických i kulturních institucích. www.GSEli.com . Pro více informací klikněte na následující odkazy www.instagram.com/lastofthemagi nebo www.facebook.com/lastofthemagi.

Mainstreamovou umělecká i historická produkce předkládá stereotypní narativ a obraz Romů primárně jako obětí marginalizace a perzekuce, a proto není divu, že v těchto diskurzech typ romského hrdiny absentuje a není objektem zájmu. Nicméně hrdinské příběhy patřily mezi hlavní žánr vyprávění v romské orální tradici, a tak předobraz romského hrdiny existuje a má mnoho variací.

Magické schopnosti hrdinů a napojení na duchovní svět často tvoří jádro těchto narativů. Romský hrdina jako mág tedy není až natolik překvapující a nepatřičná asociace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kromě posílení víry ve vlastní sílu a dobro v nás, vykreslení romské kultury, duchovnosti a klíčových historických události, které zasáhly do života Romů, je hlavní ambicí tohoto edukativně pojatého díla pocházejícího z produkce nezávislého nakladatelství.

Psaní tohoto hrdinského příběhu bylo pro Eliho introspektivním procesem, jehož prostřednictvím reflektoval na své pojetí romské identity, význam romské kultury a společných zkušeností Romů a přínosu tohoto dědictví pro sebe, pro Romy a širší společnost.

Autor prostřednictvím hrdinského příběhu komunikuje svůj filozoficko-duchovní a politický postoj k životu a světu, jež je určitou syntézou životaschopných a životodárných prvků a hodnot romské tradice s aktuálním poselstvím a použitím pro dnešní život. Eli nejen nabourává odvěké stereotypy o Romech, ale poukazuje i na absenci rituálů a mizení intimní dimenze kultury v každodenním životě rodiny a širšího společenství, která fungovala jako filozofický rámec a sociální korektiv.

"V této době čelíme obrovské nejistotě, strachu a úzkosti, je velice snadné ztratit naději. Původně jsem plánoval křest knihy na 8. dubna, Mezinárodní den Romů, nicméně jak se zdá, tato kniha si našla svůj moment, kdy je její poselství nejvíc potřebné. Příběh hrdiny, který usiluje konat dobro a vždy dokáže rozlišit, co je v dané situaci správné, posiluje víru v naše schopnosti a dobrý konec," uvedl G. S. Eli.

Stejně důležité však pro Eliho byly i žánrové požadavky formy a v tomto ohledu se jeho ambice také naplnily – Poslední z mágů je napínavý a sugestivní příběh naplňující parametry subžánru hrdinské fantasy, jež liší od jiných subžánrů zaměřením na magický svět a absenci moderní technologie. Jedná se o první díl plánované trilogie.

Tato trilogie je mysteriózní ságou, jejímž jádrem a dějovým spojníkem jsou starověká proroctví předávaná transgeneračně po linii věštců. Hlavní postava příběhu, romský sirotek Mila, je předurčen, aby se postavil tomu nejtemnějšímu. Tarotový výklad mu odhalí zlověstnou věštbu z biblických časů a jeho pravé životní poslání, které je s tímto proroctvím spojené. Nicméně Mila toto proroctví ignoruje. Řízením osudu se však v Berlíně potká s dvěma Američany, bohatou Casey a jejím přítelem Jackem. Tito tři protagonisté objeví starověký artefakt v tajných katakombách města a nevědomky osvobodí temnou sílu, jež v historii lidstva už mnohokrát sloužila hrůzovládcům. Pronásledováni stínovou armádou zlověstného kultu, se trojice snaží uniknout smrti a zároveň dekódovat informaci uloženou v šifrované zbrani, která hrozí uvrhnout celý svět do temnoty.

