Čestmír Horký: Nesbírejte víčka. Lépe pomůže Znesnáze

Čestmír Horký (FOTO: Jan Tichý)

Sbírat víčka nebo přispívat lidem v podchodu do kasičky? Pomáhat lidem z nesnáze se dá dnes jinak a mnohem chytřeji.

Sedm korun

Napadlo vás někdy, kolik víček byste museli nasbírat, abyste skutečně pomohli? Za 500 kusů dostanete 7 korun… Reálně vás tak takhle pomoc dostane s náklady na benzín ještě do mínusu. České dárcovství jde naštěstí dopředu. Velký potenciál má charitativní crowdfunding. Právě na něm jsme v Nadačním fondu pomoci Karla Janečka vystavěli novou dárcovskou platformu znenáze21, která umožňuje velmi rychle založit bezpečnou veřejnou sbírku pro jednotlivce i pro neziskovky.

Když jsem se zamýšlel, co u nás na poli dárcovství chybí, byla to jednoznačně rychlost reagovat na nenadálé události, jako jsou dopravní nehody, povodně nebo úmrtí v rodině. Zároveň jsem chtěl přinést online nástroj, kde si o pomoc může říct skutečně kdokoliv v tíživé situaci. A v tom je znesnáze21 unikátní. Sbírku u nás založí zcela sama i fyzická osoba, což nebylo doposud možné.

A není nutné kvůli tomu ani nikam chodit. Sbírku založíte v řádu minut z pohodlí domova, nemusíte kvůli veřejné sbírce zakládat neziskovou organizaci a běhat po úřadech. O veškerou administrativu s vedením sbírky od vedení bankovního účtu, platební brány přes automatizované zasílání potvrzení o daru až k finálnímu vyplacení peněz formou smlouvy o nadačním příspěvku se stará tým znesnáze21.

Jsme nápomocni už během procesu zakládání, naše hlavní role je pak důkladně ověřit pravdivost příběhu. V týmu máme právničku, sociální pracovníky i copywritera. Tento mix nám umožňuje pohlížet na sbírku komplexně. Vždy se ptáme – je sbírka vhodnou cestou nebo existují i jiné možnosti? Budou peníze vhodným řešením a pomoc efektivní a dlouhodobá? S organizátorem sbírky pracujeme i po stránce sociálního či právního poradenství.

Motorek k vozíku pro Elišku (FOTO: Znesnáze21)

Dárci tak vědí, že se jedná o prověřenou a pravdivou událost, mohou jednoduše darovat skrze kartu nebo bankovním převodem a dostanou samozřejmě potvrzení o daru.

Některé sbírky vyletěly k cílové částce za pár hodin. Solidarita přišla i v čase pandemie.

Máme za sebou čtyři měsíce fungování, během kterých jsme spustili stovku sbírek, do kterých dárci přispěli částkou přesahující 12 milionů korun. To mluví za vše… Přestože se na nás obrací lidé ve velmi těžkých situacích, s vážnými zdravotními problémy a nepředstavitelným trápením, na konci sbírky přichází vděčnost, naděje a pocity štěstí. To je pro nás hnacím motorem pomáhat dál.

A jakou sílu znesnáze21 má? Za 8 hodin se povedlo získat 200 tisíc korun na životně důležitý přístroj Simeox pro mladého pacienta Štěpána s cystickou fibrózou. Jeden jediný den stačil k tomu, aby si Nina, která je vlivem dědičného onemocnění na vozíčku, koupila svůj vlastní handbike – speciální kolo pro hendikepované. Lidé se na nás obrací i v těch nejtěžších chvílích, kdy přijdou o své milované. Rodině z Ostravska vyjádřily podporu stovky dárců, za 16 hodin bylo na účtu již 500 tisíc korun.

V době pandemie vznikly dokonce dvě „milionové sbírky“, které ukázaly, že i v časech krize jsou Češi solidární. Pomoc se tak dostala do domovů pro seniory, kam jsme byli schopní distribuovat ochranné pomůcky. Novinářka Nora Fridrichová pak zorganizovala sbírku na pomoc samoživitelkám, kde se částka vyšplhala na 3,5 milionu korun.

Věříme, že vlastnost pomáhat druhým má ve své podstatě každý z nás. A nemusí se vždy nutně jednat o pomoc finanční. Stačí příběhy našich bojovníků sdílet na sociálních sítích a připojit vzkaz podpory. Stejně tak chceme, aby společnost věděla, že říct si o pomoc je normální, není na tom nic špatného. Pokud i vy víte o někom, kdo se dostal do těžké životní situace a myslíte si, že sbírka je správné řešení, pak stačí otevřít www.znesnaze21.cz a kliknout na „založit sbírku“, zabere to chvíli.

5 důvodů, proč vznikla znesnáze21

Založit sbírku mohla jen právnická osoba a celý proces trval týdny či měsíce. Založení jsme zjednodušili, zkrátili na minuty a otevřeli jej i fyzickým osobám.

Lidé zakládající sbírky na Facebooku neví, že takové peníze musí zdanit 15 %. U nás dani nepodléhají a každý dostane daňově uznatelné potvrzení o daru.

Na internetu jen těžko poznáte, zda jde o reálnou sbírku, či nikoli. To na znesnáze21 řešit nemusíte. Každá sbírka je pečlivě ověřená nejen po faktické stránce, ale i po stránce odborné.

Sbírky 21. století nepatří na ulici.

Sbírání víček je jedna z největších hloupostí, které jsem v darování viděl. Dokážete si představit, jak dlouho trvá shromáždit 500 víček? Protože přesně tolik jich potřebujete, abyste dali dohromady jedno kilo, za které dostanete 7 korun. Raději podpořte sbírku 100 korunami, ušetříte práci sobě i potřebným, kteří je pak musí třídit a svážet.

