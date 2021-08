Romští vysokoškoláci a studenti středních škol motivují žáky ve vyloučených lokalitách. Ke studiu i lepší budoucnosti

FOTO: Lukáš Cirok

Píše se rok 2019 a naši stipendisté přichází s nápadem, který skvěle zapadá do filosofie stipendijního programu organizace ROMEA. Chtějí motivovat romské žáky ve vyloučených lokalitách, protože sami dobře vědí, jak je někdy složité dostat se ze začarovaného kruhu.

„Tyhle děti nemají žádné vzory. Je to škoda, protože někteří z nich mají talent a touhu něco dokázat. Nemají jen někoho, ke komu by vzhlížely nebo se s ním o svých snech bavily,“ zní z úst jednoho ze stipendistů po první motivační besedě v ústeckých Předlicích.

První krok

Stipendijní program funguje už od roku 2016 a podporuje hlavně mladé romské středoškoláky v cestě za lepším vzděláním, a tím také za lepší budoucností. V roce 2020 se rozrostl o podporu vysokoškolských studentů. Na začátku roku 2019 jsme přemýšleli o tom, jak podpořit i žáky základních škol, protože právě základní škola významně formuje budoucí studijní a kariérní dráhu.

Motivace romských studentů z vyloučených lokalit, a nejen z nich, je proto podle našeho názoru velmi důležitá, a tak bylo jen otázkou času, kdy se besedy na základních školách začnou realizovat. S nápady a entuziasmem našich stipendistů a s podporou Bader Philanthropies jsme mohli první besedu uspořádat na podzim 2019. Zpětná vazba od žáků předlické základní školy byla skvělá a pro nás to byla jasná zpráva, že jde o projekt, který má smysl.

I přesto, že vám lidé nevěří

Na konci roku 2019 stipendisté uspořádali další dvě motivační besedy. Jedna proběhla v listopadu na Základní škole v Chanově a druhá se uskutečnila v prosinci na Základní škole v Ostravě - Mariánské Hory. „Snažíme se žákům předat své zkušenosti. Někteří z nás zažívali podobné příběhy, ale důležité je nevzdávat se a pokračovat, i přesto že vám lidé nevěří. Důležité je mít se na koho obrátit nebo mít si s kým popovídat. Jsme tu hlavně pro ně, protože si myslíme, že i v lokalitách, kde by to nikdo nečekal, se dají najít talentovaní žáci,“ říká Robert Olah, student managementu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Sami dobře vědí, jak je někdy složité dostat se ze začarovaného kruhu.“

Robert ví, o čem mluví. Sám to v životě neměl jednoduché. „Pocházím z pěti dětí a mamka na nás byla celý život sama. Vždycky mi říkala, že je důležité, abych studoval. Chodil jsem taky často do komunitního centra Indigo v Děčíně, kde jsem si dělal úkoly, protože doma byli sourozenci a nechtěl jsem je rušit. V Indigu jsem si mohl vytisknout referát nebo materiály do školy,“ dodává Robert, který chce v budoucnu učit ekonomii a matematiku.

V deváté třídě na chanovské škole bylo několik žáků, kteří byli rozhodnuti, že půjdou na střední školu s maturitou. Obrovský dík za ně patří Adrianě Kotlárové, jejich třídní učitelce, která je pro ně vzorem, motivuje je a vštěpuje jim, jak je vzdělání důležité. Někteří z těchto žáků dnes už na střední škole studují a zapojili se i do stipendijního programu.

Zavřené školy

Projekt motivačních besed nemohl mít lepší start. Po krásném začátku ale přišla ledová sprcha v podobě pandemie, která na dlouhou dobu všechny školy zavřela. Osobní setkání se stipendisty je pro žáky tím nejdůležitějším stimulem a dá se těžko nahradit, i tak se nám ale podařilo kontakty s nimi udržet i na dálku.

Na začátku září se školy na krátko rozeběhly. Téměř po roce jsme se tak znovu podívali do Chanova a uspořádali další besedu pro žáky v Litvínově-Janově.

Nadšení ale netrvalo dlouho a školy se znovu uzavřely. Další připravené besedy se musely zrušit. „Moc jsem se těšila na to, až znovu pojedeme za dětmi na základní školy. Motivovat je ke studiu mě baví. Sama jsem měla doma podporu ve všem, a tak si mnohem víc uvědomuju, jak těžké to musí mít ti, kteří tu podporu nemají, nebo o ní ani netuší. Když se školy znovu otevřely, hned jsme s dalšími studenty vyrazili do terénu,“ vzpomíná Kristýna Dunová, studentka speciální pedagogiky. Do stipendijního programu se dostala na gymnáziu a, jak sama říká, nejen finanční podpora, ale i ta psychická od dalších stipendistů jí tehdy hnala vpřed.

Letos v červnu se uskutečnilo celkem osm motivačních besed na čtyřech základních školách. „Myslím si, že jsme motivovali a přesvědčili studenty, že vzdělání je klíčem ke změně společnosti. Zároveň jsme evidentně inspirovali i několik deváťáků, kteří se po naší motivační besedě již stihli přihlásit do stipendijního programu, který se opět otevřel na začátku letošního června. Jsem velmi rád, protože tenhle program je skvělý. Mně dal do života hodně a poznal jsem díky němu skvělé lidi, bez kterých si dnes nedokážu představit svůj život,“ říká Michal Gábor, student fyzické geografie a geoekologie na Ostravské Univerzitě.

Po prázdninách budeme s besedami pokračovat. Moc mě těší, že mají takový úspěch. Zážitky a zkušenosti si z nich koneckonců odnášíme i my, kteří je pro děti připravujeme.

Autor je koordinátor stipendijního programu.

Článek vyšel v časopise Romano voďi. Objednat si ho můžete pomocí jednoduchého formuláře na www.romanovodi.cz.