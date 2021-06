Andrej Babiš poděkoval policistům za zákrok proti Romovi v Teplicích, neměli to prý jednoduché

Andrej Babiš (FOTO: repro ČT)

Předseda vlády ČR Andrej Babiš, který je zároveň předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, se postavil za teplické policisty a poděkoval jim za jejich zákrok proti Stanislavu Tomášovi, který po policejním zákroku zemřel.

"Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché," uvedl k případu Andrej Babiš.

Podle policejního vyjádření však nejsou zatím finální výsledky soudní pitvy známé. "Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce," uvedl již dříve policejní mluvčí Daniel Vítek.

Incident, po kterém zemřel v Teplicích čtyřicetišestiletý Stanislav Tomáš se stal v sobotu 19. 6. 2021. Na sociálních sítích se pak objevilo amatérské video, ze kterého je patrné, že muž se vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky, kromě jiného i tzv. zakleknutí. Jak již zpravodajský server Romea.cz informoval, zasahující policista několik minut zadrženému Romovi klečel na krku. Podle policie Stanislav Tomáš následně zkolaboval sanitce a zemřel. Na videu je však vidět, že se muž nehýbe už na chodníku.