Celá kandidátka STAN v Poděbradech odstoupí, do voleb půjde s jinou značkou

Jaroslav Červinka (FOTO: https://www.starostove-nezavisli.cz/)

Celá kandidátka hnutí STAN v Poděbradech po kritizovaných výrocích svého lídra, současného starosty města Jaroslava Červinky o Romech odstupuje. V současném složení půjdou kandidáti do nadcházejících komunálních voleb pod jinou značkou, nyní shání podpisy nutné k registraci kandidátky, napsala dnešní Mladá fronta DNES (MfD).

"Je to tak, celá kandidátka odstupuje," řekl listu Červinka, který po výzvě předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana z kandidátky odstoupil. Rozhodl se také ukončit své členství ve STAN. Spolu s ním se rozhodli podle MfD skončit i všichni ostatní kandidáti hnutí v Poděbradech. Místo pod hlavičkou STAN půjdou do voleb pod jinou značkou. "Ano, do voleb půjdeme všichni jako Nezávislí kandidáti Poděbrady, nyní sháníme 1003 podpisů nutných pro včasné podání registrace," uvedl Červinka.

Svůj postup vysvětluje podporou veřejnosti. Kritizovaný výrok o střílení Romů pronesl podle svých slov v napjaté atmosféře, kdy chtěl po pětihodinovém jednání zastupitelstva podpořit občany, kteří si přišli stěžovat na problémy s romskou rodinou v jednom z městských bytů v Ostrovní ulici.

Oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo Červinku k odstoupení z kandidátky. Rakušan o víkendu uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní. Dozorčí rada hnutí také podala podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. "Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy," řekl. Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.

Za svá slova se Červinka omluvil. Uvedl, že jeho výrok o Romech byl hloupý před 20 lety i nyní. Svou roli podle něj sehrály emoce a únava a jeho vyjádření nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

STAN, které se v poslední době potýká s řadou problémů svých členů, čeká v sobotu v Hradci Králové mimořádný volební sněm. Rakušan bude obhajovat funkci předsedy. Vládní hnutí sněm svolalo mimo jiné kvůli obvinění pražského politika STAN Petra Hlubučka v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Starostům se navíc z velké části rozpadlo vedení, které zvolil sněm loni v létě. Ministr školství Petr Gazdík skončil kvůli kontaktům s dalším obviněným v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem, nejen ve vládě, ale i jako místopředseda STAN. V březnu na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, další místopředseda Věslav Michalik v červnu náhle zemřel. Ze čtveřice řadových místopředsedů tak zůstala pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. První místopředseda STAN Jan Farský v posledních měsících pobývá v USA kvůli stipendiu.