Česko zasáhla pandemie dezinformací týkající se očkování proti onemocnění COVID-19. Vyvracíme ty nejčastější hoaxy a manipulace

V Česku odstartovalo 27. 12. 2020 očkování proti nemoci covid-19. Jako první vakcínu obdrželi premiér Andrej Babiš (ANO) (FOTO: repro ČT24)

Stává se železným pravidlem, že každou novou informaci provází desítka dezinformací. V případě dění kolem onemocněí COVID-19 to platí dvojnásob. Různé hoaxy a manipulace vznikaly i v dřívějších dobách, ovšem zatímco tehdy je autoři vytvářeli pro svoji zábavu, dnes jsou mnohem nebezpečnější a mohou ochromit a destabilizovat společnost, a to především prostřednictvím šíření na různých sociálních sítích. Běžný uživatel je každodenně zaplavován neuvěřitelnou sumou informací, a tak často ztrácí motivaci informace ověřovat, stává se konzumentem, kteří spořádá vše, co mu je naservírováno.

Vysoká účinnost hoaxů a manipulací, které pak vytvářejí moderní mýty, je zarážející. Dnes je totiž velmi snadné informaci ověřit na internetu z více zdrojů, seznámit se s komentáři obecně uznávaných odborníků… Přívalová vlna dezinformační tsunami nás zaplavila i v souvislosti s právě začínajícím očkováním proti onemocnění COVID-19. Zde je přehled několika populárních dezinformací ohledně očkování.

Injekční stříkačka bez jehly

Typicky zmanipulované video pochází od anglické BBC, kde vidíme očkování zdravotnického personálu v Británii. Po přiložení injekční stříkačky s vakcínou k ruce pacientky a jejím následném odejmutí injekční stříkačce “chybí” jehla. Problémem je, že video je většinou šířeno s komentářem, které záběry označuje jako důkaz očkovacího podvodu. O žádný podvod se ale nejedná. K očkování je totiž použita moderní verze injekční stříkačky. Ta do sebe po naočkování pacienta umí vtáhnout jehlu. Díky tomu je výrazně sníženo riziko poranění zdravotnického pracovníka. Jak taková injekční stříkačka funguje se můžete podívat na videu jejího výrobce.

Co se stalo se zdravotní sestrou Tiffany Dover? (prý zemřela)

Zdravotní sestře Tiffany Doverové se udělalo nevolno po aplikaci vakcíny od společnosti Pfizer. Po kolapsu se rychle vzpamatovala a pokračovala v odpovídání dotazů na tiskové konferenci. Sama sestra uvedla, že podobné stavy se ji občas stávají. „Když cítí bolest, bývám často malátná,“ přiznala. Trpí totiž vasovagální poruchou. Jedná se o poměrně častou reakci těla při pohledu na krev nebo při pocitu bolesti. Toto vysvětlení však konspirátorům nestačí a například nechvalně známý projekt Otevři svou mysl stále tvrdí, že Tiffany Dover zemřela. Prý to dokazují záznamy z databáze úmrtí. Kanál nemocnice CHI proto 21. prosince zveřejnil krátké video s Tiffany Dover, která je v pořádku a je obklopená řadou kolegů.

Babiš nebyl očkován/byl očkován placebem

Konspirace neminula ani očkování českého premiéra Andreje Babiše. Například facebookový účet Zdenda Milimetr Rajman konspiruje, že lékař provádějící vpich druhou rukou zakrývá místo vpichu. Z videí je však patrné, že místo vpichu zakryl až poté, co bylo naprosto zřejmé, že injekční jehla zajela do svalu premiéra. V diskusích se také objevuje ničím podložená teorie, že premiér byl očkován placebem.

Je zvláštní, že proti COVID-19 neexistuje lék, ale očkování ano

Odpůrci očkování často vyjadřují podiv, že máme na COVID-19 očkování, ovšem neexistuje lék. Ve skutečnosti se nejedná o nic ojedinělého. Takový nemocí je celá řada. Například vzteklina, spalničky, zarděnky, příušnice nebo pravé neštovice. U všech těchto nemocí máme pouze jedinou léčbu – vakcinaci. Umíme léčit pouze projevy těchto chorob, například vysokou horečku, nikoliv však chorobu samotnou.

Také proti COVID-19 zatím neexistuje účinný lék, ale léčí se jednotlivé příznaky a doporučuje se podpořit imunitní systém vitamíny. Kromě toho lékaři zkouší účinnost nejrůznější léků a zkouší se také podávání takzvané rekonvalescentní plazmy od dárců. Mimochodem, právě očkování může výrazně zvýšit počet dárců rekonvalescentní plazmy, protože bude mnohem větší počet lidí, který budou mít větší množství protilátek.

3 000 (3 150) nežádoucích účinků vakcíny

Se začátkem plošného očkování vakcínou od společnosti Pfizer se objevují četné pokusy vakcínu diskreditovat. Jeden takový pokus se na českém internetu objevil v podání portálu Otevři svou mysl a následně i na webu Aeronet. Oba weby shodně citují uvedených 3 150 údajných nežádoucích účinků (v případě AE zaokrouhleno na 3 000) s tím, že se jedná o osoby, které „nebyly schopny vykonávat běžné denní aktivity, nebyly schopné pracovat a vyžadovaly péči lékaře či zdravotních profesionálů”. Z této interpretace by skutečně vakcína od společnosti Pfizer vycházela jako „ne příliš bezpečná” či dokonce přímo neefektivní.

Realita je ovšem jiná. Konspirace v tomto případě využila malou část přednášky odborníka Thomase Clarka. Ten informoval o výsledcích systému V-Safe, který sleduje nežádoucí účinky u očkovaných osob látkou od společnosti Pfizer. Systém funguje na bázi osobních denních dotazníků, kteří očkovaní vyplňují. Zaznamenává tedy veškeré incidenty registrovaného uživatele včetně incidentů, které nesouvisí se samotnou imunizací. Veškerá hlášení se zpětně prošetřují systémem VAERS a následně se validují (jako v případě i této přednášky T. Clarka).

Číslo 3 150 je pak pouze počet hlášených incidentů bez validace. V samotné přednášce pan Clark uvádí, že po validaci tohoto počtu hlášení se jednalo o anafylaktickou reakci po podání vakcíny pouze v 6 případech! To se od konspirátorů již nedozvíte…

Fakta z historie očkování v Československu

Jistě není od věci si připomenout historii očkování na území bývalého Československa.

V Čechách se začalo očkovat proti pravým neštovicím v roce 1821 na základě vydání císařského dokumentu. Koncem 19. století se přidalo očkování proti vzteklině. V roce 1919 pak bylo v ČR zavedeno povinného očkování a přeočkování proti neštovicím, které skončilo v roce 1980 v souvislosti s vymýcením pravých neštovic neboli varioly na celém světě.

V Československu se postupně začaly využívat i další vakcíny, například v roce 1946 očkovací látka proti záškrtu. Významného poklesu nemocnosti a nulové úmrtnosti bylo dosaženo u černého kašle (perfuse) po zahájení celoplošného očkování v roce 1958. V roce 1950 bylo u nás evidováno ještě více než 60.000 případů pertuse, za 4 roky po zavedení vakcinace již jen polovina a v roce 1960 jen cca 5.500.

Od druhé poloviny 70. let se počty případu pohybují od několik desítek až po maximum, kterým bylo 187 případů v roce 2000. Československo bylo také prvním státem na světě, kde bylo dosaženo eliminace přenosné dětské obrny; po celoplošném zavedení povinného očkování v roce 1960 bylo zaznamenáno posledních 33 případů této infekce.

Podobné výsledky byly dosaženy po zavedení celoplošného očkování proti tuberkulóze, tetanu, zarděnkám nebo spalničkám.