Cikáni jsou flákači a příživníci, psali komunisté na svém oficiálním webu. Za rasistický text o Romech se omluvili, dál ale šíří hoaxy o covidu a očkování

KSČM

Na oficiálních webových stránkách OV KSČM Frýdek-Místek, na které vede odkaz i přes rozcestník z hlavních stránek Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), visel do dnešního dne rasisticky laděný text nazvaný Vláda schválila plán integrace Cikánů. Server Romea.cz na něj upozornil jeden ze čtenářů.

Text publikovaný 24.5. bez jména autora nebo odkaz na zdroj informoval o schválení dokumentu Strategie romské integrace 2021 – 2030 a otevřeně rasisticky ho komentoval.

„Cikáni - flákači a příživníci národa českého“, „Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit cíkána nebo cikánku, kteří nikdy nepracovali?“ nebo „Cikánské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti a agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ cikánských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany cikánských rodičů v období předškolního věku,“ stálo například v anonymním článku.

Šlo pravděpodobně o text šířený řetězovými emaily, neboť v jeho závěru autor vyzývá čtenáře, aby ho přeposlali dál. Znění textu je nápadně podobné komentáři rasisty Jiřího Maria Siebera, který z jeho facebooku sdílely do článku v roce 2017 Parlamentní listy.

Na podnět serveru Romea.cz se článkem zabýval správce webu KSČM Martin Kalous.

„Zjistil jsem si informace, jak to funguje na stránkách KSČM Frýdek-Místek. Má k nim přístup bohužel více lidí, kteří nevědí, co se na stranických stránkách má zveřejňovat. Jsou to vesměs starší lidé a nikdo je nekontroluje. Text o Romech je vysoce za hranou. Byl pravděpodobně převzat ze soukromého webu, protože to na velkých zpravodajských portálech nemohlo být. Článek byl vyhozen. Za KSČM se omlouváme, nic takového už se nestane,“ uvedl dnes pro Romea.cz.

Na frýdecko-místeckého webu KSČM se mimo jiné objevují i hoaxy o nebezpečí očkování proti covidu či o spouštění viru prostřednictvím 5G sítí.

„Paní, která to tam vložila a která zveřejňuje dezinformace o vakcínách, dostala důrazné varování a přístup ji byl znemožněn,“ reagoval na upozornění serveru Romea.cz Kalous. Tyto články jsou však na webu stále dostupné, podobně jako na facebookové stránce KSČM - Frýdek-Místek.