Další podmíněný trest za schvalování útoku na mešity. Muž oslavoval útok na věřící v Christchurch

Ilustrační FOTO: SalFalko, Flickr.com

Soud uložil dvouletý podmíněný trest Milanovi Jarošovi ze Vsetínska, který komentářem v internetové diskusi schválil teroristický útok v novozélandském Christchurchi. Muž se k činu přiznal, vyjádřil nad ním lítost, do diskuse vložil omluvu a přes Červený kříž zaslal finanční příspěvek sirotkům v Sýrii. Dnešní rozsudek není pravomocný. Státní zástupce pro obžalovaného požadoval pětileté vězení za podporu a propagaci terorismu a stejně jako Jaroš si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.

"Soud kvituje postoj pana obžalovaného k celé věci. I z jeho vystupování před soudem je naprosto evidentní, že si je vědom toho, že udělal chybu. Nemáme žádných pochybností o tom, že je to míněno zcela upřímně, zcela čistě. Je proto na místě ukládat trest ryze výchovného charakteru," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Vlasta Langhamerová.

Devětatřicetiletý automechanik Jaroš připojil loni 15. března svůj komentář pod článek serveru Novinky.cz nazvaný "V mešitě to vypadalo jako na bitevním poli, všude krev a mrtvá těla". Konkrétně napsal "konečně někdo vzal spravedlnost do svých rukou, mešita je zlo". Počítač, z nějž komentář odeslal, má podle verdiktu propadnout státu.

"Ten článek jsem ani celý nedočetl, jen titulek. Věnoval jsem se komentářům pod ním. Viděl jsem různé komentáře, které to schvalovaly, a nechal jsem se tím strhnout," vysvětloval dnes u soudu muž, který nikdy dříve nebyl stíhaný a nemá ani žádný záznam o spáchaném přestupku.

Jaroš přiznal, že přehled o dění ve světě získává v podstatě výhradně z webu Novinky.cz. "Člověk vidí ty zahraniční teroristické útoky. Říkal jsem si: tak teď aspoň ví, jaké to je. Neuvědomil jsem si, že to nebyli teroristi, ale obyčejní občané, věřící," zdůvodnil svůj komentář k vystřílení mešit. "Obvykle pracuju od rána do večera a nemám čas vypisovat hloupé věci na internetu. Ale tehdy jsem marodil a byl jsem doma," dodal.

Langhamerová opakovaně zdůraznila, že si uživatelé internetu musí při vkládání svých komentářů uvědomit, že jejich názory mohou působit i na další osoby a ovlivnit je. "Mám právo vyjádřit svůj názor, ale musím si být vědom toho, že toto právo má určité hranice," poznamenala.

Soudkyně odmítla argument obhajoby, že si Jaroš text pořádně nepřečetl. "K článku byly připojeny fotografie a hned na úvod obsahoval shrnutí, z kterého bylo evidentní, že došlo k bezprecedentnímu útoku, v jehož důsledku umírali civilisté. I kdyby si pan obžalovaný prošel článek pouze nahrubo, muselo mu být zřejmé, o co se jedná," konstatovala.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Pražský městský soud uložil v uplynulých týdnech podmíněné tresty i několika dalším diskutérům, kteří podle státního zástupce Tarrantovo počínání veřejně schvalovali.

Za podporu a propagaci terorismu prostřednictvím internetu hrozí podle českého trestního zákoníku pět až 15 let vězení. Jarošova advokátka Naděžda Zetková dnes poukazovala na to, že zákonodárci zřejmě neměli v úmyslu postihovat takto přísně obdobná jednání jako Jarošova. "Soud souhlasí s obhajobou v tom, že zákonodárce primárně cílil na jiný typ jednání," reagovala soudkyně. Advokátka také upozornila, že Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) podávalo ministerstvu spravedlnosti legislativní podnět ke snížení sazby v těchto případech. Mluvčí NSZ Petr Malý na dotaz ČTK podání podnětu potvrdil.