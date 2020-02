Demolice vepřína v Letech by měla začít v červnu a skončit letos

Vepřín v místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku (FOTO: Muzeum romské kultury)

V Letech na Písecku by letos v červnu mohla začít demolice vepřína, na jehož místě stával za války koncentrační tábor pro Romy. ČTK to dnes řekla Lucie Horáková, mluvčí Muzea romské kultury, které v místě vybuduje památník romského holokaustu. Demolice, na kterou dal stát 110 milionů korun, má skončit ještě letos, kdy začnou i přípravné práce na stavbu památníku. Stavební práce by mohly začít v příštím roce. Muzeum chce památník s expozicí otevřít v roce 2023.

O začátku demolice letos v červnu informovala Česká televize. Nyní se koná krajinářsko-architektonická soutěž na podobu památníku. V prvním kolem přišlo 41 návrhů. K květnu by měl vzejít vítěz. "Bude záležet na tom, který návrh zvítězí. Demolice je totiž vázaná na vítězný návrh. Nevíme, jestli některá z budov zůstane jako připomínka, nebo jak to bude. Ideální by ale bylo začít s demolicí v červnu," uvedla Horáková.

Podle ní je úkolem pro letošní rok udělat demolici a mít jasnou podobu památníku. Navazovat budou úpravy terénu a přípravné práce na stavbu památníku. "Větší míra stavebních prací památníku se uskuteční příští rok. Budeme pracovat i na přípravě výukových programů a expozici, která v něm bude," uvedla Horáková. Podle ní ale mohou nastat změny s ohledem na vítězný návrh.

Tábor stával v místě, kde za komunistického režimu v 70. letech minulého století vznikl vepřín. Český stát předloni vepřín odkoupil za 450 milionů korun od společnosti Agpi, která tam tehdy měla 13.000 prasat. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.