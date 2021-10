Emil Voráč: Věřím, že výsledky voleb přinesou změnu a zavládne skutečná demokracie. Korupce a nenávist musí být konečně trestána

Emil Voráč (FOTO: Jan Tichý)

Podle Emila Voráče, který kandidoval za Zelené v Karlovarském kraji, jsou výsledky voleb do Poslanecké sněmovny zásadní a zapíší se do dějin. Voráč věří, že konečně zavládne skutečná demokracie. Zároveň upozornil, že těsné výsledky dokazují, že záleží na každém hlasu, a proto je třeba chodit k volbám. Uvedl to Emil Voráč na sociální síti Facebook.

"Věřím, že tyto volby se zapíší do dějin jako zásadní a konečně zavládne skutečná demokracie," napsal Voráč. "Doufám, že se změnou přijde i chvíle, kdy slovem nepřizpůsobiví nebude chápán jenom člověk romského původu, neboť, právě i Romové přispěli ke změně politického systému," dodal Emil Voráč.

Kandidát Zelených si také myslí, že je důležité k volbám chodit, protože opravdu na každém hlasu záleží. "Nevoliči by se měli konečně nad sebou zamyslet, neboť tyto volby ukázaly, že opravdu na každém hlase záleží. Totiž byly o chlup, ale voliči ukázali že přeci jenom v ČR jde o celek a tudíž nerozdělování národa," dodal Emil Voráč, který zároveň ocenil, že SPD Tomia Okamury nebude v dalším volebním období možnost vstoupit do vlády.

"Okamura a SPD a jejich stoupenci by měli dostat šanci k uvědomění, že jejich směrem cesta nevede a navíc, už nikdy by podobným směrem žádný politik neměl mít možnost se šplhat do nejvyšších míst politiky," dodal na závěr Emil Voráč, který věří, že politická změna přinese i spravedlivé tresty za korupci nebo šíření nenávisti.