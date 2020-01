Hamáček je připraven doporučit Zemanovi Valachovou na ombudsmanku. Zůstane Válková zmocněnkyní pro lidská práva?

Kateřina Valachová (vlevo) a Helena Válková (Koláž: Romea.cz)

Bývalá ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) odmítla nominaci na ombudsmanku. Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček je připraven doporučit prezidentovi Miloši Zemanovi poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou jako kandidátku na ombudsmanku.

Válková řekla, že odmítne nominaci na veřejnou ochránkyni práv jen kvůli svému členství v komunistické straně za totality. "To je jediná věc, kterou uznávám, že je možná tou skvrnou, nikoli mé odborné práce," řekla. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát. Horní komora Parlamentu nominovala vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Prezident Miloš Zeman si váží rozhodnutí poslankyně Heleny Válkové nekandidovat na ombudsmanku. Nevidí důvod stahovat její nominaci, když ji sama odmítla, tak Sněmovna nemá o čem hlasovat, řekl Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Nechtěl mluvit o tom, zda by měla být Válková odvolána i z funkce zmocněnkyně pro lidská práva. Zmínil, že by mohl místo Válkové na ombudsmanku nominovat poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou.

Kateřina Valachová považuje ombudsmana za velmi důležitého pro prosazování práva a spravedlnosti. "Mimo jiné i proto si myslím, že je nutné - i vzhledem k respektu k nominaci Senátu - aby byla dokončena volba jejich nominantů. V připadě neúspěšné volby budu svou připadnou kandidaturu na ombudsmana konzultovat s panem prezidentem," uvedla Valachová na Twitteru.

Zatím není jasné, zda Válková zůstane na postu zmocněnkyně pro lidská práva.

"Já premiérovi řeknu svůj názor. Pokud bude paní Válková pokračovat ve funkci, tak z mého pohledu se bude věnovat víc obhajobě svého působení než samotnému fungování úřadu," uvedl Hamáček. Podle něj by to mohlo komplikovat chod celé agendy rady. "Nicméně hnutí ANO má (ve vládě) většinu, pokud se premiér rozhodne paní Válkovou držet, sociální demokracie nemá sílu na to, aby ji odvolala," dodal.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že o postoji k Válkové jako zmocněnkyni pro lidská práva ještě bude debatovat s kolegy. "Připadá mi, že způsob, jak se paní Válková hájila, ji fakticky diskvalifikuje pro politické funkce," uvedl.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) novinářům řekl, že pozice vládní zmocněnkyně v případě Válkové doposud nikomu nevadila. "Čili nevidím úplný důvod, proč by měla v tuto chvíli z toho odstupovat. Pokud na tom bude širší koaliční shoda nebo hlavně pokud ona se rozhodne, že tak učiní, tak to je samozřejmě na ní," konstatoval.

Sněmovna bude volit nového veřejného ochránce práv až příští měsíc, nejdříve 12. února. Návrhy kandidátů se teoreticky mohou měnit do konce ledna, řekl dnes ČTK předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Volba ombudsmana je dvoukolová. Případné druhé kolo by se mohlo konat možná ještě v únoru, spíše ale až na březnové schůzi Sněmovny. Pokud by poslanci ani ve druhém kole nikoho z kandidátů nevybrali, uskutečnila by se zcela nová druhá volba.