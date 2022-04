Hejtman Kuba z vládní ODS a Netolický z ČSSD tvrdí, že do ČR přichází Romové z Ukrajiny, kteří zneužívají pomoc České republiky

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) v pořadu televize CNN Prima News (FOTO: repro video CNN Prima News)

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) ve včerejším pořadu televize CNN Prima News tvrdili, že do České republiky přichází specifická skupina lidí, která prý zneužívá sociální dávky. I když ani jeden z nich neoznačil během pořadu tuto skupinu jako Romy, bylo jasné, že mluví právě o Romech, kteří prchají před ruskou agresí z Ukrajiny. Celý pořad byl také uveden reportáží o Romech ve stanech u Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KCPU) v pražských Vysočanech.

Oba hejtmani tak navázali na nenávistnou rétoriku proti romským uprchlíkům, kterou zahájil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který již dříve romské uprchlíky obvinil z krádeží. Policie při tom uvedla, že žádné takové krádeže neřešila. Zpravodajský server Romea.cz naopak zjistil, že v ostravském centru na pomoc uprchlíkům docházelo k automatické segregaci romských uprchlíků od ostatních.

"Troufnu si říci, že při vší korektnosti se samozřejmě bavíme o tom, že uprchlická krize s sebou nese také některé efekty a některé situace, které prostě zneužívají určité skupiny obyvatel," řekl hejtman Netolický z ČSSD. Ten dokonce tvrdil, že tato část uprchlíků nemá proč z Ukrajiny utíkat, protože tam, kde žijí, žádná válka není.

"Pokud uprchlíci, kteří přichází a považujeme je takzvaně za nepřizpůsobivé, hovoří maďarsky, tak se stačí podívat na mapu, odkud pochází," uvedl Netolický s tím, že se jedná o Zakarpatskou oblast. "A pokud se nemýlím, tak na Zakarpatí žádný dramatický válečný konflikt není," uvedl Netolický s tím, že se podle něj tito uprchlíci snaží zneužívat situace.

Česká republika při tom nerozlišuje odkud z Ukrajiny uprchlíci utíkají a přijímá všechny bez ohledu na jejich domov na Ukrajině.

S Netolickým souhlasil i hejtman Kuba z vládní ODS. "Pokud vám přijede na krajské KACPU stovka nebo padesátka takových lidí, takhle rozvětvená rodina, která skutečně mluví jenom maďarsky, nejste schopni se s ním pořádně domluvit, má naprosto jiný životní styl, má často i úplně odlišné hygienické návyky, tak si představte, že tyhle ty lidi dovezete do nějakého ubytovacího zařízení, oni tam často odmítnou vystoupit, v podstatě se tam chovají jako velmi neobvykle. Vedle vesnička, kde žije třeba 100 lidí a je úplně jasné, že tohle prostě ta česká komunita není schopná akceptovat," uvedl doslova v pořadu Martin Kuba.

"Je podle mého nefér chtít po všech Češích, aby tohle přijali," dodal Kuba na adresu válečných uprchlíků hejtman z vládní ODS.

Netolický s Kubou pak uvedli, že kraje situaci nezvládnou a vše prý musí zařídit romské organizace, které se mají zapojit do pomoci romským uprchlíkům.

"Souhlasím, že neziskový sektor se musí zapojit, pokud chce tedy reálně řešit situaci," přitakával hejtman z ČSSD hejtmanu z vládní ODS.

Romské organizace při tom romským uprchlíkům od samého začátku okupace Ukrajiny Ruskem. "Celkový počet romských uprchlíků z Ukrajiny se odhaduje na 1200. To znamená pracujeme přibližně s polovinou těchto lidí v různých místech. Jedná se o vícečetné rodiny, zhruba dvě třetiny tvoří děti do 15 let a pak jsou to buďto ženy, anebo senioři nad 65 let. Znamená to, že opravdu mladí muži v produktivním věku zůstali na Ukrajině a byli povoláni do armády," řekl před 14 dny ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.