Hejtmani kritizují záměr uzavřít pražské centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům. Rakušan tvrdí, že vše zvládne i bez Prahy

Uprchlíci z Ukrajiny před Krajským asistenčním centrem na pomoc Ukrajině v Praze. (FOTO: Lukáš Cirok)

Někteří hejtmani kritizují záměr pražského magistrátu uzavřít k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech, předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) plán označil za nekolegiální krok a politické gesto. Zavřít své centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, chce Pardubický kraj. O uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem se ČR zvládne postarat i při uzavření pražského centra, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Rozhodnutí Prahy ministra vnitra Rakušana mrzí a spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) je připraven se s Hřibem sejít a hledat jiné cesty, uvedl.

"Ale i při případném uzavření pražského centra situaci zvládneme, žádné uprchlíky na ulici nenecháme," řekl.

Pokud Praha svou hrozbu splní, je stát připraven nabízet pomoc uprchlíkům v ostatních asistenčních centrech ve zbývajících 13 krajích, doplnil. Středočeský kraj oznámil, že v případě potřeby je připraven své kapacity pro odbavování ukrajinských uprchlíků posílit.

Martin Kuba: Je to politická hra

Podle předsedy Asociace krajů ČR je situace s ubytováním ukrajinských běženců v Praze podobná jako v jiných krajích. Kuba se domnívá, že kapacity, které jednotlivé kraje a hlavní město pro tyto účely má, zatím stále dostačují.

"(Hřibovo) Prohlášení považuji za poměrně nekolegiální vůči ostatním krajům a hejtmanům. A to především proto, že včera (v úterý) probíhala schůzka všech hejtmanů a primátora Prahy s ministrem vnitra, na níž taková informace nepadla," řekl Kuba. Hřibovo oznámení označil za politické hry. "Přijde mi, že ten problém chce zveličovat, ne jej pracovně řešit," dodal.

Uzavřením centra pro ukrajinské uprchlíky v Pardubickém kraji pohrozil tamní hejtman Martin Netolický (ČSSD).

"Přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jejich registrace na krajských asistenčních centrech není izolovanou záležitostí jednoho či druhého kraje, ale otázkou komplexního řešení," uvedl a podobně jako Kuba označil záměr Prahy za nekolegiální krok.

Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS) je oznámení Prahy o uzavření uprchlického centra nezodpovědné a podkopává důvěru v systémové řízení uprchlické krize v ČR.

Rakušan tento týden deníku Právo řekl, že do Česka denně přijíždí průměrně tisícovka Ukrajinců, ale stejný počet jich i odjíždí. Například v neděli 29. května podle něj přijelo 1768 ukrajinských uprchlíků, naproti tomu 1783 lidí ze země vlakem odcestovalo. Hned po napadení Ukrajiny ruskou armádou na konci února do Česka přijížděly denně tisíce lidí.

V ČR podle ministra zůstává zhruba 300.000 běženců, dočasnou ochranu ČR kvůli válce na Ukrajině udělila 361.400 lidem. Přibližně 50.000 Ukrajinců ČR opustilo. Z toho se podle Rakušana asi polovina vrátila do vlasti a druhá zamířila do jiných zemí. Přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků v Česku zůstává, by stát mohl zjistit při zápisech do škol. Vláda dnes schválila návrh zákona, který v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání.