HOAX: Prohlášením na Faceboku nezabráníte, že nebude moci nakládat s vašimi fotografiemi a videi

Ilustrační FOTO

Sociálními sítěmi se znovu šíří nová verze hoaxu, který se v různých variantách objevuje už řadu let. Opět jsou uživatelé sociální sítě Facebook upozorňování, že začíná nové pravidlo k používání fotografií, které na sociální síť nahrajete.

V textu se konkrétně uvádí: "Zítra začíná nové pravidlo Facebooku/Meta, kde můžou použít vaše fotky. Nezapomeňte, že uzávěrka je dnes! Tohle by mohlo být použito při žalobách proti vám. Všechno, co jste kdy zveřejnili, bylo dnes zveřejněno – i zprávy, které byly smazány. Nic to nestojí, jen zkopírovat a zveřejnit, lepší než později litovat. Zákon UTC je 1-207, 1-308. . . Uvádím svá práva a omezení. NEDOVOLUJI Facebooku/Setkání ani žádné jiné osobě spojené s Facebookem/Met používat mé fotky, informace, zprávy nebo zprávy, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti. Tímto prohlášením informuji Facebook/Met, že je přísně zakázáno detekovat, kopírovat, distribuovat nebo podnikat jakékoli jiné kroky proti mně na základě tohoto účtu a/nebo jeho obsahu. Obsahem tohoto účtu jsou soukromé a důvěrné informace. Porušení mého soukromého života může být potrestáno zákonem…“

Ve skutečnosti však neexistuje žádný způsob, jak společnosti Meta (dříve Facebook) zakázat nakládat s fotografiemi nebo vašimi videi. Jak uvádí server Fakticke.info registrací na sociální síť Facebook souhlasíte (seznámením se s pravidly), že s veškerým publikovaným materiálem (vč. fotografií a videí) může společnost Facebook nakládat, dokud ho nevymažete.

Chránit své soukromí na sociálních sítích můžete svým obezřetným chováním. Základním pravidlem by mělo být, že nezveřejňujete žádné důvěrné a soukromé informace, které by neměl někdo cizí vidět a třeba v budoucnu by vás mohly poškodit. Jakmile jednou něco na síti zveřejníte, nikdy už nelze zaručit, že i když posléze informace smažete, že si je někdo z internetu nestáhne a dále bude tento obsah zveřejňovat.