Jan Dužda: Vakcinace je nejúčinnější zbraň proti COVID-19, je potřeba udělat kampaň o účincích vakcíny a důležitosti samotného očkování

Jan Dužda (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Podle Jana Duždy, krajského koordinátora Efektivní podpory zdraví, který působí ve Státním zdravotním ústavu, je vakcinace nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Řekl to v rozhovoru pro pořad Českého rozhlasu O Roma Vakeren.

„Ohledně očkování panuje určité nedorozumění a klienti mají strach z vedlejších účinků. Mají ale jen jeden zdroj informací, media nebo Facebook, a chybí jim data přímo od odborníků,“ vysvětlil krajský koordinátor efektivní podpory zdraví Jan Dužda a dodává, že informace ohledně pandemie nebo očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 předávají svým klientům s minimální prodlevou.

„Informace, které se k nám dostávají velmi rychle, zase distribuujeme dál. Informujeme naše klienty o tom, jak funguje očkovací látka, že nemá destruktivní následky. Jenže jsme na začátku a o to je to těžší,“ uvedl Jan Dužda, podle kterého někteří Romové patří mezi odmítače existence pandemie a nechávají se ovlivnit různými konspiračními teoriemi.

AUDIO

„Myslím si, že je to hodně individuální. Někteří starší Romové to vnímají jako potřebu chránit se, jiní tomu nevěří. Hodně to ale záleží na tom, v jaké sociální bublině se pohybují a do jaké míry mají přístup k informacím. Ten mají určitě mladší Romové,“ dodal Dužda.

"Naším úkolem je informovat lidi o tom, kdy na ně přijde řada a jaké má vakcína účinky,“ řekl v rozhovoru pro O Roma Vakeren Jan Dužda s tím, že by byla ideální masivní kampaň, která by lidi informovala o účincích vakcíny a důležitosti samotného očkování.

„Ideálně abychom to viděli všude, kde se pohybujeme – v televizi, v rádiu, v MHD, v čekárně u doktora. Stručné a výstižné informace. Potom se pochyby samozřejmě stírají. Pokud proočkujeme dvě třetiny obyvatel, očkování by mělo fungovat a koronavirus by se měl dostat do kontrolovatelné fáze," uvedl Jan Dužda.

To, že i mezi Romy probíhá bouřlivá diskuse o očkování proti COVID-19, potvrdilo i středeční živé vysílání ROMEA TV, kde diváci mohli pokládat své dotazy lékařce Marii Nejedlé ze Státního zdravotního ústavu. Ta je právě vedoucí projektu Efektivní podpory zdraví, ve kterém působí i Jan Dužda a který se zaměřuje na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

ARCHIVNÍ VIDEO