Josef Stojka: Romové by se měli nechat očkovat proti onemocnění COVID-19. Je lepší nechat se píchnout než umřít

Josef Stojka

Podle Josefa Stojky, člena Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, by se Romové měli nechat očkovat proti onemocnění COVID-19. Sám Stojka, který patří k předním představitelům olašských Romů v ČR, se koronavirem nakazil a průběh onemocnění měl velmi těžký. Uvedl to v rozhovoru pro zpravodajský server CNN Prima News.

"Každý člověk je svobodný, musí se k očkování rozhodnout sám. Osobně jsem pro očkování. Můj názor je, že by se Romové měli nechat očkovat vakcínou od firem Pfizer/BioNTech anebo Moderna. Moje žena už je očkována, já jsem nemoc prodělal, takže mám zatím imunitu, ale chystám se na injekci od Pfizera," uvedl Stojka.

Sám Stojka skončil s onemocněním COVID-19 v ostravské fakultní nemocnici na JIPce. "Sám jsem si nepřipouštěl, že bych mohl umřít, ale rodině už lékaři oznámili, že to nepřežiju. Doslova jí řekli, že už není naděje na záchranu," uvedl Stojka, který připomněl, že v jeho širší rodině zemřelo na COVID-19 šestnáct příbuzných. "V Nitře zemřela matka i se synem, nejmladší oběť v rodině měla 21 let, další 44 let a 50 let, samí mladí lidé. Je mi jich strašně líto," dodal.

Josef Stojka chápe strach některých Romů z očkování, protože internet je plný dezinformací, že se po injekci umírá. Stojka si myslí, že by se měly více vysvětlovat důvody očkování Romům v sociálně vyloučených lokalitách. "V těch ghettech ty informace nemají, přitom jde Romům o život. Hlavně těm nad padesát jako mně, ale jak už jsem říkal, umírají i dvacetiletí," řekl olašský Rom a člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

"Majorita by měla z oči do očí vysvětlovat Romům, jak vakcína funguje. Že injekce dokáže zabránit těžkému průběhu nemoci, že pak lidé neriskují život. Že je lepší se nechat píchnout než umřít," uvedl v rozhovoru pro zpravodajský server CNN Prima News Josef Stojka a připomněl úspěšné očkování v Izraeli, kde už bylo proočkováno 80 procent dospělých.

"Já myslím, že příklad, jak přijali očkování v Izraeli, by si měli vzít k srdci i všichni Romové. A nejen Romové, ale i všichni Češi," dodal na závěr Josef Stojka.