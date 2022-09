Josef Stojka: V Ostravě se nepostavila kandidátka Roma luma kvůli nepochopitelnému spojení předsedy Marca Cavaliho s bývalým členem SPD Vašíčkem

Josef Stojka

Podle předsedy Unie olašských Romů a člena Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Josefa Stojky je důležité, aby se Romové zúčastnili letošních komunálních voleb, aby oslabili vliv extremistických stran, především pak SPD Tomia Okamury. Stojka to uvedl v rozhovoru pro server CNN Prima News, kde také řekl, že v Ostravě nepostavili Romové kandidátku romské politické strany Roma luma na protest proti spojení předsedy strany Marca Cavaliho s bývalým členem SPD Robertem Vašíčkem.

"Já sám jsem měl jako nezávislý kandidovat na kandidátce Roma Luma v Ostravě, nakonec jsme ale kandidaturu na poslední chvíli neposlali k registraci," uvedl v rozhovoru Josef Stojka.

"Na protest proti nečekanému kroku předsedy strany Marca Cavaliho, který se jakožto zástupce Roma Luma nechal v Praze 11 napsat na třetí místo kandidátky s názvem: Robert Vašíček – My co tu žijeme. Robert Vašíček byl až do loňského roku členem SPD a v Okamurově straně dokonce zastával vlivnou pozici místopředsedy pražské SPD. Je znám svými krajně nacionalistickými postoji i přátelskými vztahy s předsedou protiromské Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem. Pro mě osobně to byl od předsedy Roma Luma úplně nepochopitelný krok," uvedl pro CNN Prima News Stojka, který si myslí, že je na členech strany, aby si zvolili jiného předsedu.

"Romové se teď musí soustředit na vznik jiného politického hnutí, které nahradí někdejší romské strany, proto s přáteli intenzivně pracujeme na přípravách strany Nová Vize," dodal Stojka.

Podle Stojky je úplně nejhorší, když Romové třeba v Krupce kandidují za SPD. "Dokonce jeden vysokoškolsky vzdělaný Rom, což je úplně mimo mé chápání. Okamura a spol. zpochybňují romský holocaust, Rom s vysokou školou ale za tyhle extremisty klidně kandiduje," řekl Stojka.

Podle Stojky musí Romové jít k volbám, aby zabránili vlivu extremistické SPD Tomia Okamury.

"V průzkumech pro parlamentní volby je teď dokonce Okamurova strana druhá za ANO, a to je pro nás úplně nemyslitelné, aby jednou ve vládě seděli lidé, kteří Romy nenávidí," vysvětlil Stojka

"V komunálních volbách je to podobné, v každém větším městě se Okamurovi podařilo sestavit kandidátku. A tam, kde se SPD dostane do městské rady, se bude Romům hůře žít. Proto všechny Romy v České republice vyzývám, aby v pátek nebo v sobotu opravdu došli k volbám! A volili demokratické strany anebo demokratické nezávislé kandidáty," řekl v rozhovoru pro server CNN Prima News předseda Unie olašských Romů a člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Josef Stojka.

V letošních komunálních volbách o hlasy voličů a o křesla v zastupitelstev měst a obcí usiluje minimálně 215 Romů a Romek ve více jak 60 městech. Kromě komunálních voleb probíhají i volby do třetiny Senátu, jejichž druhé kolo bude o týden později. Tam kandiduje jeden Rom, Štěpán Kavúr za ČSSD na Praze 10.