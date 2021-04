Jste Češi nebo Romové? Ptal se pracovník Krajské hygienické stanice v Písku během trasování. Není jasné proč, národnost se při trasování systematicky nezjišťuje

Ilustrační FOTO: Flickr.com

Pracovník krajské hygienické stanice v Písku se během epidemiologického šetření zajímal, zda dívka, které vyšel pozitivní test na onemocnění COVID-19, je nebo není Romka. Proč to pro něj bylo důležité, už ženě nesdělil.

Maminka tří dětí, paní Lucie Rácová, absolvovala 26. 3. několik telefonátů s píseckou Krajskou hygienickou stanicí, každý z nich byl monitorovaný. Podle ženy se jí vedle povinných otázek, které mají napomoci k lepšímu trasování nakažených, měl pracovník ptát i na to, zda jsou Češi nebo Romové.

„Dcera měla od 23. 3. zvýšenou teplotu a hned druhý den jsem jí v lékárně koupila antigenní test, který vyšel pozitivní. Šla jsem s dcerou k obvodní lékařce a ve čtvrtek se nákaza potvrdila. V pátek 26. 3. se nám ozval pan Šafránek z Krajské hygienické stanice a zajímal se, kdo všechno s námi žije v jedné domácnosti,“ říká paní Rácová pro server Romea.cz. Podle jejich slov uvedla veškeré informace, které by mohly vést k lepšímu trasování hygienickou stanicí.

„Pracovník nám pokaždé volal ke každé osobě v domácnosti zvlášť, za děti jsem jako zákonný zástupce mluvila já. Tvrdil, že každý hovor je nahráván,“ uvedla Rácová, která s monitorovaným hovorem ze strany hygieny problém neměla.

„V druhém nebo třetím hovoru padl dotaz, jaké jsme národnosti, zda jsme Češi nebo Romové. Další národnosti už neříkal, jen tyto dvě. Přestože jsem se zarazila, odpověděla jsem popravdě, že já jsem sice Češka, ale moje děti jsou Romové, protože můj manžel je Rom. A on na to odpověděl, že to nevadí, že tam napíše, že jsme Češi,“ říká Rácová, která dosud nechápe, proč bylo důležité zjišťovat národnost nakaženého a k čemu takový případný sběr dat slouží.

„Přišlo mi, že to, co mi říká, čte z nějakých formulářů. Ale když jsem se ptala známých, kteří stejně jako my absolvovali karanténu a vím o nich, že jsou Romové, tak se jich na jejich národnost nikdo neptal,“ dodává.

Zpravodajský server Romea.cz ví i o dalších dvou případech, kdy se hygienická stanice při epidemiologickém šetření dotazovala na národnost nakaženého. Jeden z případů se stal v Praze a druhý v Brně. Podle našich informací právě v Brně žena svou romskou národnost také potvrdila.

Národnost se nezjišťuje systematicky a není jasné proč

Důvody proč se národnost zjišťuje a zda jsou dostupné tedy nějaké statistiky, například kolik Romů bylo v ČR nakažených koronavirem, však nevysvětlila ani ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici České Budějovice MUDr. Jitka Luňáčková.

„Údaje vyplňujeme do informačního systému. Jedná se o registrace, přístup má k tomu pouze ten, kdo nákazu vyšetřuje. Údaje následně posíláme pouze na centrální řídící tým," uvedla Jitka Luňáčková, která vysvětlila proč se někdo na národnost ptá a někdo ne: "Buď trasujeme my nebo profesionální callcentra, která jsou nasmlouvaná ministerstvem. Otázky jsou předepsané, ale záleží i na tom, kdo odpovídá a co odpovídá.“

Na dotaz, zda je vůbec důležité zjišťovat, kdo je a není Rom, odpověděla, že rozhodně není. „Prioritní otázka to není, ale je tam položená. Hledáme pouze zdroj a cestu přenosu,“ objasňuje důvodu trasování nakažených a dodává, že hygienická stanice a callcentra zjišťují, zda dotyčný během nákazy necestoval do zahraničí a zpět a nemohl nákazu přinést z jiné země. Proto zjišťují, zda je nakažený nebo trasovaný Čech nebo cizinec. Na argument, že Rom není cizinec a má české občanství sdělila: „Nevím, proč to tam dali, ale pokud dotyčný neodpoví, nic se neděje,“ uvedla.

Nákaza v ostravském Přívozu

V souvislosti s případem jsme oslovili i Kumara Vishwanathana, ředitele ostravské organizace Vzájemné soužití, který sice nemá zkušenosti s píseckou Krajskou hygienickou stanicí, ale dlouhodobě spolupracuje s hygienickou stanicí v Ostravě. Nedávno na jejich podnět odjel se svým týmem do vyloučené lokality Přívoz, kde se v průběhu března objevilo ohnisko nákazy a mělo pak smysl zjišťovat, zda je nakažený Rom a mohl se setkat s dalšími Romy.

„Krajská hygienická stanice v Ostravě dostala zprávu o ohnisku nákazy přímo od Romů, konkrétně od pana Stojky a pan Holuba, kteří stanici informovali o tom, že některé rodiny se potýkají s nákazou a mají obavu, aby se nerozšířila i mezi zbylou část obyvatel,“ vysvětluje Vishwanathan a doplňuje: „V minulosti se stalo, že z hygieny volaly a informovaly nás, že jsou rodiny, které se nachází v karanténě a nemají jídlo. Neinformovaly nás však, že se jedná o Romy, jen, že nemají nikoho, kdo by jim došel do obchodu. To, že se jedná o romské rodiny, se ukázalo, až když jsme rodiny kontaktovali," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Vishwanathan, který má s ostravskou pobočkou hygienické stanice velmi dobré zkušenosti.

„Krajská hygienická stanice nás upozorňuje jen v tom případě, že jim dá někdo podnět. V jednom případě to byli už zmínění pánové Stojka a Holub a v druhém si myslím, že to byly přímo ty rodiny,“ říká Vishwanathan

„Ale ohledně Dělnické ulice, (pozn. red.: vyloučená ulice v Ostravě Porubě) a to je zajímavé, si myslím, že hygienu v souvislosti s tím, že se jedná o Romy, nikdo nekontaktoval. Jsem přesvědčený, že oni sami vědí, že na Dělnické ulici a v jakém konkrétním domě, žije větší počet Romů, protože tu lokalitu dobře znají a ví se o ní všeobecně,“ vysvětluje Vishwanathan důvody proč jej, jako ředitele romské organizace v souvislosti s Dělnickou ulicí, ostravská Krajská hygienická stanice kontaktovala. „Zatím jsme se do lokality nedostali, nestíháme, ale máme to v plánu. “