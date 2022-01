K romské národnosti se během loňského sčítání přihlásilo přes 21 tisíc obyvatel, o 65% více než před deseti lety

Listinné sčítání (Ilustrační FOTO: Český statistický úřad)

K romské národnosti se během sčítání lidu v roce 2021 přihlásilo celkem 21 691 obyvatel. Pouze menší část z nich uvedla pouze romskou národnost (4 458). Většina byla těch, kteří ji uvedli v kombinaci s jinou národností, například romská a česká, romská a moravská atp. (17 233). Vyplývá to z prvních výsledků loňského sčítání lidu, které dnes na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Sčítání se konalo od 27. března do 11. května.

Dobrovolnou otázku na národnost zodpovědělo 68,4 procent obyvatel.

Při sčítání lidu před deseti lety se k romské národnosti přihlásilo 13 150 a před 20 lety to bylo 11 746 lidí. Za 20 let se tedy ochota uvést v dotazníku romskou národnost téměř zdvojnásobila. O proti roku 2011 stoupl počet Romů a Romek, kteří romskou národnost uvedli o téměř 65 procent. Avšak nejvíce Romů a Romek (téměř 33 tisíc) se přihlásilo k romské národnosti v roce 1991.

Podle zprávy o stavu romské menšiny za rok 2020 žije v České republice 250 tisíc Romů a Romek. K romské národnosti se z nich tedy přihlásilo pouze 8,7 procenta.

Celkem v Česku za deset let přibylo obyvatel. Loni jich v zemi žilo přes 10,52 milionu. Téměř polovina z nich bydlela ve čtyřech krajích, a to v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Průměrnému obyvateli republiky bylo 42,7 roku. Za desetiletí tak zestárl o 1,7 roku.

Sčítání se pořádá každých deset let, a to nejen v Česku. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji. Zatímco řada států údaje získává ze svých registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí, v České republice se museli zapojit všichni obyvatelé. Česko totiž nemělo rejstříky, z nichž by se daly potřebné informace získat.

Počet obyvatel hlásicí se k romské národnosti