VIDEO: Kontroverzním policejním zásahem, po kterém zemřel Stanislav Tomáš, se bude zabývat zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková se bude zabývat zásahem policejní hlídky v Teplicích, po kterém zemřel čtyřicetišestiletý Stanislav Tomáš. Uvedla to v rozhovoru pro první romskou internetovou televizi ROMEA TV.

"Po zhlédnutí videa z teplického zákroku a po přečtení všech dostupných informací jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti Policie České republiky, a rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. Šetření bude zaměřeno na přiměřenost použití donucovacích prostředků při tom teplickém zákroku," uvedla pro ROMEA TV zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Podle Šimůnkové bude zahájeno šetření v nejbližších dnech a kdy budou známé výsledky bude také záležet na tom, jak rychle Policie poskytne příslušné materiály. "Já si netroufám předjímat tu dobu, mohou to být týdny, mohou to být i měsíce. Já jsem vázána povinností mlčenlivosti do doby skončení toho případu a prošetření celé věci, ale pokusím se, aby to bylo co nejrychleji," dodala Šimůnková.

Incident, po kterém zemřel v Teplicích čtyřicetišestiletý Stanislav Tomáš se stal v sobotu 19. 6. 2021. Na sociálních sítích se pak objevilo amatérské video, ze kterého je patrné, že muž se vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky, kromě jiného i tzv. zakleknutí. Jak již zpravodajský server Romea.cz informoval, zasahující policista několik minut zadrženému Romovi klečel na krku. Podle policie Stanislav Tomáš následně zkolaboval sanitce a zemřel. Na videu je však vidět, že se muž nehýbe už na chodníku.