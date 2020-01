Maláčová chce rodičům záškoláků odebrat dávky na bydlení. Pirátka Richterová označila návrh za příšernost

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (FOTO: www.mpsv.cz)

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chystá postihovat rodiče záškoláků odejmutím dávky na bydlení. Podle deníku Právo to vyplývá z připravované revize sociálních dávek, kterou nedávno představila poslancům sociálního výboru.

„Navrhujeme maximální hranici sto zameškaných hodin za pololetí, ale nikoli ze zdravotních důvodů,“ sdělila Právu Maláčová, která očekává debatu s ministerstvem školství.

Neplnění školní docházky lze již dnes postihovat odebráním příspěvku na živobytí či rodičovského příspěvku.

S obdobnými restrikcemi počítá i návrh zákona o zálohovaném výživném, záškoláctví se však doposud dávek na bydlení nedotýkalo. Současně s návazností poskytování dávek na bydlení na pravidelnou školní docházku, chystá ministerstvo i sloučení příspěvku a doplatku na bydlení v jednu dávku.

„Musíme vyslat jasný signál, že normální je pracovat a posílat děti do školy, to je žádoucí stav. Kdo neposílá děti do školy, okrádá je o jejich budoucnost,“ zdůvodňuje svůj návrh ministryně.

Revize dávek počítá rovněž se zvýšením nezabavitelného minima, aby se i nízkopříjmovým skupinám v exekucích vyplatilo pracovat legálně. Na druhou stranu však ministerstvo navrhuje prodloužit lhůtu, po kterou by lidé, kteří odmítají spolupracovat s úřady práce, nemohli pobírat dávky ze současných šesti měsíců na devět.

Návrhy Maláčové kritizují některé neziskové organizace, vyčítají jim přílišnou přísnost a upozorňují na to, že mohou situaci chudých ještě zhoršit. „Revize dávek je z velké části vnímána jako represivní opatření. Dostala jsem sprchu, že jsem asociální, ale pokud lidé neprojeví snahu, nehneme se z místa. Počet vyloučených lokalit se za poslední dobu ztrojnásobil,“ řekla poslancům Maláčová.

Připouští však, že samotná represe nikde boj s chudobou nevyřešila, navrhuje tedy její kombinaci s intenzivní sociální prací s klientem. „Sociální práce je klíčem k řešení celé problematiky,“ dodala.

Ministerstvo školství se zatím k návrhům odmítá vyjádřit. „MŠMT nebude komentovat či připomínkovat návrhy jiných resortů přes média,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Koalice bude o návrzích ještě diskutovat.

„Návrh neznám, ale tyto omluvenky se rozšiřují i v krajích, jako jsou střední Čechy. Obrátili se na mě ředitelé škol a chtějí řešení. Myslím, že je důležité začít od příčin a zajistit docházku dětí,“ řekla Právu poslankyně ČSSD a exministryně školství Kateřina Valachová s tím, že bude s Maláčovou diskutovat. V regionech, kde je nejvyšší počet vyloučených lokalit a sociálně slabých, jako je například Karlovarsko či Ústecko, školní docházku nedokončí 14,5 procenta žáků.

Kritický postoj k připravovaným změnám zaujala první místopředsedkyně pirátů Olga Richterová. Návrh označila jako příšernost. „Sto zameškaných hodin dítěte jako trest pro celou rodinu bez řešení příčin problému nepomůže,“ sdělila Právu.

„Někdy nejdou děti do školy opravdu proto, že nevstaly, ale jindy proto, že nemají na svačinu, oběd či čisté oblečení. Jindy tam jdou, ale spí tam, protože v ubytovnách bývá v noci hluk a leckde i štípající štěnice,“ zdůrazňuje Richterová a připomíná, že škola může omluvenku od lékaře žádat až po třídenní absenci a lékař nemá povinnost omluvenku dítěti potvrdit.

Podle Richterové povede návrh ke sporům rodičů s lékaři, kteří totiž nemají jasnou povinnost omluvenky dětem vystavovat a mnozí to odmítají.

Naopak se zpřísňováním pravidel souhlasí šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Souhlasím s tím, ale je naprosto klíčové souběžně s tímto zpřísněním v oblasti dávek pracovat s rodinami, v nichž takovéto problematické jevy jsou, aby se toto opatření neprojevovalo ve vyšším počtu dětí odebíraných z rodin a umisťovaných do náhradní rodinné péče včetně ústavní,“ vysvětlila své stanovisko Právu Pekarová Adamová.