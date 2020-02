Módní návrhář Pavel Berky postoupil mezi TOP 16 v soutěži MasterChef Česko

Pavel Berky (Zdroj: TV NOVA)

Úspěšný módní návrhář Pavel Berky zkusil své štěstí v soutěži MasterChef Česko. Kachní prso s bramborem a takzvané “griláše” s kachní paštikou, které naservíroval na castingu porotcům, je zaujal natolik, že ho poslali rovnou do TOP16.“Děkuji porotcům, že ve mě věří natolik, že mi dokonce jako prvnímu umožnili postup rovnou do TOP16 a přeskočit tak náročný boj v dalších kolech! Stát v kuchyni MasterChef je pro mě neskutečný pocit. Naposledy jsem něco podobného zažil, když jsem dostal možnost prezentovat svou módu v rámci New York Fashion Week, což byl pro mě dlouholetý sen,” uvedl Pavel Berky na svém instagramovém profilu.Nekompromisní porotu ve složení Přemka Forejta, Radka Kašpárka a Jana Punčocháře Pavel přesvědčil schopností kombinovat návrhářský cit a dokonalou přípravu originálního jídla na talíři. Po chvilce napětí se porotci jednomyslně rozhodli a vyslali svého prvního favorita o několik kol rovnou mezi 16 nejlepších soutěžících, kde Pavel může bojovat o titul MasterChef Česko.Módní návrhář Pavel Berky se narodil v Rimavské Sobotě na Slovensku. Má za sebou mnoho úspěchů. Už během studií navázal spolupráci s firmou Veba, která dováží látky a ložní prádlo do Afriky. Své kolekce předváděl v Bratislavě, Budapešti, v Londýně a také v New Yorku. V roku 2016 vyhrál americkou soutěž v Salt Lake City, a mohl tak rok poté představit svou kolekci v rámci New York Fashion Week. Ten samý rok zvítězil v českém projektu pro mladé oděvní značky The Way a získal tak podporu pro rozvoj své vlastní.