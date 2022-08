Muž zachránil čtyři děti z hořícího domu v Lipníku nad Bečvou

Sedmadvacetiletý Jan Sivák zachránil 7. 8. 2022 své příbuzné z hořícího domu ve Hvězdní ulici v Lipníku nad Bečvou (Koláž: Romea.cz)

Sedmadvacetiletý Jan Sivák zachránil první srpnovou neděli své příbuzné z hořícího domu ve Hvězdní ulici v Lipníku nad Bečvou. Čtyři děti stály u okna a zoufale volaly o pomoc. Měly štěstí, že je uslyšel jejich strýc, který bydlí o ulici dál a se záchranou neváhal ani vteřinu.

Když uslyšel zoufalý dětský pláč a volání o pomoc, vyběhl v půl třetí ráno na setmělou ulici. Jen o ulici dál čtveřice dětí a jejich matka bojovaly doslova o záchranu vlastního života. Pan Jan neváhal ani vteřinu a vypůjčil si od souseda žebřík, po kterém jedno dítě po druhém snesl z hořícího pekla do bezpečí.

„Bylo potřeba okamžitě jednat, u okna stály čtyři děti ve věku, dva, osm, třináct a patnáct let a volaly o pomoc. Neměly se jak dostat ven. Okamžitě jsem zavolal hasiče. Ale protože nebyl čas čekat, opřeli jsme se sousedem žebřík o barák a já po něm vyšplhal do druhého patra. Postupně jsem děti snesl z hořícího bytu do bezpečí. Celé to mohlo trvat přibližně pět minut,“ popsal pro zpravodajský server Romea.cz situaci Jan Sivák do doby, než nepřijeli hasiči.

„Poté jsem uslyšel přijíždět záchranné složky, které vytáhly z hořícího bytu i jejich matku, moji tetu,“ dodává. Maminka dětí byla následně převezená do nemocnice kvůli dlouhému pobytu v zakouřeném prostoru, ale už druhý den byla z nemocniční péče propuštěná.

„Následující den jsem se dozvěděl, že si rodina v kuchyni svítila svíčkou a jejich kočka o ní zavadila. Naštěstí se všichni stihli včas přemístit do obývaku, dál od šířícího se ohně a přivolat pomoc,“ dodává zachránce.