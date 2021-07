Nové Romano voďi: Jan Beneš, kardiolog, který založil Fond sociálního bydlení, nejmenší děti z ústavů do rodin nebo 10 let s Čhavorenge

Roman voďi - RV 5/2021 (Jan Beneš, foto Petr Zewlakk Vrabec)

Na málokoho sedí slovo „srdcař“ tak dobře, jako na kardiologa Jana Beneše z pražského IKEMu. Kromě toho, že lidem léčí srdce a cévy, pomáhá s bydlením těm, kdo nedosáhnou na běžný nájem. „Nikomu bohužel nevadí, že obchodníci nabízejí k bydlení byty se štěnicemi a s krysami někomu, kdo se zrovna nachází v nouzi, a ještě má tu drzost za to chtít nehorázné sumy, které jsou mnohdy vyšší než za normální slušný byt,“ říká na adresu byznysmenů s chudobou neobyčejný muž, který přijal naše pozvání k rozhovoru.

Srdečně gratulujeme také všem vítězům a nominovaným v Novinářské ceně za rok 2020 – v první řadě naší autorce Stanislavě Ondové za nominaci mezi tři nejlepší v kategorii regionální žurnalistika, a to za pravidelné příspěvky v rubrice Den na periferii, a Jiřímu Pehemu za sérii komentářů pro Deník N – jsme moc rádi za jeho komentáře i pro Romano voďi.

Zblízka jsme se podívali na jedno z nejaktuálnějších témat – Česko je jednou z posledních zemí na světě, kde se děti do tří let, o které se nemohou nebo nechtějí postarat rodiče, svěřují do kojeneckých ústavů. Více než třicet let po sametové revoluci se objevila naděje, že se podaří schválit zákon, který dá těm nejmenším šanci vyrůstat v náhradní rodinné péči.

S domovem souvisí i princip Housing First – zdá se, že myšlenka „Bydlení především“, alespoň podle MPSV a především díky spolupráci s neziskovkami, dost dobře funguje. Představíme vám také dvě vzácné ženy hudebního nebe – deset let na scéně oslavil dětský sbor Čhavorenge Idy Kelarové a makedonské zpěvačce Esmě Režepové posmrtně vychází album My Last Song.

