Ombudsman Stanislav Křeček: Romové nemají mít žádné zvláštní zacházení

Stanislav Křeček, v reportáži televize Prima (FOTO: repro TV Prima)

Je rasismus ve vztahu k Romům problém i v Česku? Podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka je diskriminace Romů jen okrajový problém. Rozhovor serveru Seznam zprávy.cz s ombudsmanem Stanislavem Křečkem se zabývá jeho názory na Romy a jejich situaci. Komentář Romea.cz ke Křečkovu nedávnému článku v deníku Právo najdete zde.

„Na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, totéž se o evropských Romech v žádném případě říct nedá,“ napsal jste v souvislosti s hnutím Black Lives Matter do Práva. Musí si příslušník etnika svá práva zasloužit?

V žádném případě. Má svá práva dána zákonem, dána ústavou a podobně. O právo se nezasloužíte, to právo buď máte, nebo nemáte.

Jak tedy chápat tu vaši větu? Takže zatímco černoši si svá práva odpracovali na plantážích, tak Romové, protože nebyli otroci, si svá práva nezaslouží?

Nic takového jsem nenapsal. Nic takového není. Ten problém je v tom, že nikde v Evropě se nepodařilo integrovat Romy do evropské společnosti, a to je problém, který táhne evropská civilizace spolu. Ta integrace tady není, marně se ji snažíme nějakým způsobem dohnat nebo učinit, ale zatím se nám to nedaří.

A proč jste tedy psal o té otrocké práci? V souvislosti s českými Romy?

Nic takového není, žádná souvislost mezi otrokářskou prací černochů a Romy neexistuje.

Vy jste o ní ale napsal. „Na vytvořené bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků. Totéž se o evropských Romech v žádném případě říci nedá.“ Proč jste to tedy psal?

V žádném případě tady není souvislost mezi nějakou otrockou prací. Jde o postavení těchto menšin v jednotlivých regionech, o nich jiného tady nejde.

A odpovíte mi prosím, proč jste to tedy psal? Jak té vaší větě rozumět?

Znovu opakuji, problémem je integrace romské menšiny nebo romského etnika do evropských struktur. O nic jiného tady nejde.

Vy jste ve svém komentáři také napsal, že právní postavení Romů je zcela rovnoprávné. Takže podle vás v Česku žádná diskriminace Romů neexistuje?

Diskriminace existuje tak jako v jiných částech světa nebo v jiných státech, ale rozhodně to není pro českou společnost charakteristický problém. To rozhodně nikoliv.

Je to problém, který by měl řešit ombudsman?

Ano. Podle pravomoci, která mi byla Poslaneckou sněmovnou svěřena, diskriminaci řeší ombudsman, ano. Ale podle toho, co se k nám dostává, to není problém, protože na tu diskriminaci si lidé u nás prakticky nestěžují, což je dokladem toho, že to není pro českou společnost takový problém, jak někteří publicisté tvrdí. Tato pravomoc nám byla svěřena, my se tím zabýváme, máme na to zvláštní oddělení, ale patří to ke stížnostem, v kterých se na nás lidé obrací naprosto minimálně.

Možná to je tím, že jde o záležitost menšiny. Ale ombudsman je tak trochu odrazem toho, co chce většina. Protože je volen Sněmovnou na návrh prezidenta a Senátu. Neměl byste o to více hájit hlas těch, kteří třeba nejsou tolik slyšet?

Takto společnost nefunguje. Práva nejsou těch, kteří nejsou slyšet. Všichni mají stejná práva. To, že jste příslušníkem menšiny, vám nedává žádná jiná zvláštní práva, než jste-li příslušníkem většiny. Něco jiného jsou národnostní menšiny, ty mají zákonem svá zvláštní postavení, ale o to se u většiny Romů nejedná.

Když jste psal tedy, že právní postavení Romů je zcela rovnoprávné, myslíte si, že tomu tak je i v reálu? Není rovnoprávné pouze na papíře?

Ne. Je to tak v reálu. Právně nikdo nebrání Romům v ničem, nemají jiná práva než příslušníci většinové společnosti. To je zcela podle mého názoru a právního řádu zcela jasné. Žádné ustanovení nediskriminuje Romy. To je, myslím, zcela zřejmé.

