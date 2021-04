Patrik a Gyulla Bangovi reagují na Radka Bangu: Nesouhlasíme s výroky svého bratra v DVTV, pošpinil celou naši rodinu, kniha není pravdivá

Patrik (vlevo) a Gyulla Bangovi (FOTO: repro Facebook.com)

Romové na sociálních sítích nepřestávají tvrdě kritizovat výroky zpěváka Radka Bangy, který v rámci propagace své knihy a nového CD mluvil o romských rodičích, kteří vykořisťují své děti a používají je pouze jako zdroj příjmů. Na jeho výroky reagovali v živém vysílání i dva jeho bratři Patrik a Gyulla Bangovi.

"Celé tři dny jsme se rozhodovali, jestli budeme Radkovu aktivitu jakkoliv komentovat, přestože v knize vykreslil naši rodinu jako bandu násilníků a opilců. Jenže po jeho vyjádření v DVTV jsme slyšeli a viděli spoustu reakcí, videí, komentářů a naprosto nesmyslných teorií o tom, že naši rodiče dali Radka do ústavu, případně vyhodili sestru z bytu a podobně," vysvětlil pro zpravodajský server Romea.cz důvody zveřejnění videa Patrik Banga.

"Velká část lidí u toho neváhala hrubě urazit naši matku, která se už bohužel nemůže bránit, a další část lidí nám neváhala psát ty nejhorší nadávky a výhružky. Považovali jsme za správné věci vysvětlit, uvést je na pravou míru a očistit celou naši rodinu, která je situací velmi zasažena," dodal Patrik Banga, který ve videu upozornil, že Radkovi se podařilo něco, co se nepodařilo nikomu od revoluce. "Spojil všechny Romy," uvedl.

"Nesouhlasíme s výroky svého bratra a celá naše rodina se od něj distancuje," dodal ve videu druhý bratr Gyulla Banga.

Bratři se také důrazně ohradili proti informacím, které jsou uvedeny v knize Radka Bangy o jejich rodině. "Spousta věcí, které popisuje v knize, si my dva vůbec nepamatujeme a nejsou pravda," uvedl ve videu Gyulla Banga.

"To, co používá Radek v knize, je standardní manipulační technika, kdy se vezme nějaký skutečný prvek, který se stal, a k tomu se přidá spousta věcí, která se nestala, a my nyní musíme poslouchat vulgární nadávky na naši mámu," dodal k tomu Patrik Banga.

Oba bratři pak vyzvali Romy, aby své názory na sociálních sítích vyjadřovali slušně.

Hudebník Radek Banga rozpoutal bouřlivou debatu mezi Romy na sociálních sítích potom, co představil svou novou knihu s názvem (Ne)pošli to dál. Banga v ní popisuje své dětství a podmínky, v nichž on a jeho sourozenci podle jeho vzpomínek museli žít. V médiích pak uvedl, že Romové zneužívají sociální dávky.

„Jsou to často rodiče v romských rodinách, kdo vykořisťuje své děti a používá je pouze jako zdroj příjmů. Vím, že se za tento výrok mnoho Romů bude zlobit, a vím, že takhle to není v každé rodině. Viděl jsem to ale mnohokrát a říkám vám, že u mnoha z nich jsou děti již odmala pouhým rukojmím. Jsou to rodiče, kdo místo nastavení fungujícího řádu nastavují pravidla tak, aby se to hodilo pro jejich vlastní přežití. Jsou to často rodiče v romských rodinách, které zajímají především příspěvky od států nebo přímo peníze jejich dětí,“ napsal v knize (Ne)pošli to dál Banga.

Radek Banga pak pro DVTV své vyjádření ještě rozšířil a tvrdí, že své děti jako zdroj příjmů využívá 30 procent romských rodin. “Troufám si říct, že 30 % romských rodin využívá svoje děti jako nástroj k přežití a odmalička je vedou k tomu, aby byly rukojmí. My nebojujeme s dětmi, my bojujeme s rodiči. Vzdělání romských dětí musí být pro rodiče priorita,“ dodal pro DVTV zpěvák Radek Banga.