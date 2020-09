Podle Rady Evropy je výuka romštiny v Česku nedostatečná. Ve městech se zastoupením menšin chybějí dvojjazyčné nápisy

Trest vězení žádá slovenský prokurátor pro předsedu krajně pravicové opoziční strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotlebu v procesu, ve kterém Kotleba čelí obžalobě v souvislosti s rozdáváním šeků s údajně extremistickou symbolikou. Žalobce tak učinil v pondělí při své závěrečné řeči před soudem první instance. V případě, že by Kotleba byl pravomocně odsouzen, přišel by také o křeslo poslance parlamentu. Kotleba během líčení vinu odmítl. Obhájce uvedl, že nebyl spáchán trestný čin, a navrhl zprostit politika obžaloby. Závěrečné řeči budou pokračovat 12. října, následně by soud měl vynést verdikt.