Starosta Rotavy provozuje segregovanou školu a společně s moderátorem Veselým nadávájí na neziskovky a Romy. Agentura vyzývá město k dialogu

Starosta Rotavy Michal Červenka říká, že problémy s bydlením v jeho městě začaly díky privatizaci bytového fondu. Do Rotavy se kvůli obchodníkům s chudobou podle něj stěhuje více Romů, proto je v základní škole více romských žáků a čeští rodiče kvůli tomu dávají své děti do jiných škol. K této problematice se vyslovil i v médiích, načež na jeho slova reagovala Agentura pro sociální začleňování.

Veselý: Za všechno mohou neziskovky

"Před dvaceti lety začala privatizace bytového fondu, byly to příjmy do kasy města. Nikdo tehdy nepočítal s tím, že byty se stanou předmětem spekulací, podnikání, především z nájmů, které jsou placeny ze sociálních dávek. V poslední době také přerostl počet nových obyvatel, těch nepřizpůsobivých, únosnou mez. Dostali jsme se do stádia, kdy je pro původní obyvatelé Rotavy situace v některých panelových domech neúnosná. Prolíná se to do školství, do služeb, do odlivu místních Roťaváků. Jejich počet se snížil již o pět set,“ řekl Michal Červenka na Xtv.cz.

„Kapacita naší školy, krásné budovy, je 550 žáků. Nyní máme 190 žáků a první třídu kompletně romskou. Problémy jsou šikana, krádeže, zavšivení, štěnice. Původní obyvatelé dávají proto děti do sousedního města. I já bych to udělal,“ řekl starosta a dodal, že radnici záleží na dětech ze sociálně slabých rodin více než jejich rodičům. Jak řekl, polovina z nich pobírá sociální dávky.

Město podle něj pořádá pro děti různé kroužky, spolupracuje s asistenty prevence kriminality a s Agenturou pro sociální začleňování. "Zastupitelé však často bojují s tím, že rodiče odmítají platit za sociální byty, neboť si pod slovíčkem sociální představují, že je to zadarmo. Místo toho, aby lidi dávali peníze na základní potřeby pro sebe a své děti, utrácí za jiné věci,“ je přesvědčen starosta Rotavy.

"Moderátor" Luboš Xaver Veselý poté konstatoval, že neziskové organizace jako ROMEA a její slavná televize či Romodrom dostávají od státu, od Evropské unie a tak podobně. „Tak mi řekněte, kde jsou tyto neziskovky, když potom v Rotavě hoří takovýto problém?... Byla u vás ROMEA nějak pomáhat?“ Červenka sdělil, že také nemá dobrou zkušenost s neziskovými organizacemi a byl by raději, kdyby peníze, které dostává nezisková organizace, dostalo spíš město, protože jeho vedení ví lépe jak řešit lokální problémy.

K tomu říká ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý: "Pan moderátor má naprosto zkreslené představy o tom, co ROMEA dělá, takže mu doporučuji navštívit stránky www.romeaops.cz nebo náš profil na Facebooku. A že se mu nelíbí naše televize a mluví o ní pohrdavě? Asi je pro něj velké překvapení, že tady existují schopní Romové, kteří dokáží provozovat internetovou televizi, vytvářet pořady, natáčet dokumentární filmy. Zřejmě to nezapadá do jeho stereotypních představ o ušmudlaných a nezaměstnaných "cikánech", kteří jen čekají na sociální dávky."

Agentura: Vedení Rotavy by mělo zahájit konstruktivní dialog se všemi partnery

Agentura pro sociální začleňování chválí Červenku za to, že město pod jeho vedením kupuje byty od soukromníků a přiděluje je místním potřebným lidem. K jeho vyjádření na Xtv.cz pak Agentura vydala prohlášení.

"Vedení města Rotava bylo od začátku zahájení spolupráce s naším odborem (v roce 2017) informováno o problematické situaci na místní ZŠ. Vstupní analýza kterou náš odbor zpracoval, uvádí, že místní ZŠ je rodiči vnímána jako uzavřená a špatně komunikující. Na tomto základě jsme navrhli vytvoření podrobného plánu, který by pomohl zvrátit nepříznivý trend umisťování žáků do jiných ZŠ a zastavil by proces růstu etnické homogenity a s tím spojené negativní jevy. Situace bohužel nebyla řešena a důsledkem je stále patrnější trend snižování počtu žáků," píše Agentura.

Podle ni bude změnit situaci v této základní škole obtížné, ale i přesto je Agentura připravena vedení města poskytnout maximální pomoc. "Naším úkolem je pomoci vytvořit ve školách takové prostředí, aby každé dítě získalo kvalitní vzdělání bez rozdílu barvy pleti, národnosti, pohlaví, etnicity, zdravotních či socioekonomických znevýhodnění... Jsme si dobře vědomi, jakým výzvám, socioekonomickým, kulturním i demografickým musí vedení města čelit a jsme připraveni jej v jeho inkluzivních aktivitách, které budou směřovat ke snižování sociálních bariér a zlepšování sousedských vztahů plně podpořit."

A na závěr Agentura dodává, že z jejího pohledu je pro budoucnost města a zejména pro kvalitní soužití mezi všemi jeho občany důležité, aby "vedení města Rotava zahájilo s námi, nebo s dalšími partnery, kteří se v této oblasti angažují (např. neziskové organizace) konstruktivní dialog, který by pomohl nastartovat klíčové změny a posílil aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání a sociálního začleňování jako celku."