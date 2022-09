Poslední rozloučení s Janem Hauerem se uskuteční v pondělí 5. září v Praze

Jan Hauer (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Poslední rozloučení s Janem Hauerem se uskuteční v pondělí 5. září 2022 v kostele svatého Rocha na pražských Olšanech. Zpravodajskému serveru Romea.cz to sdělila rodina. Jan Hauer – významný člen rodu Sintů žijících v českých zemích nejméně od počátku 19. století, a potomek přeživších holokaustu, který do posledních chvil usiloval o jejich připomínání, zemřel po dlouhé nemoci v sobotu 27. srpna.

Jan Hauer se narodil v roce 1947 rodičům, kteří oba přežili nacistickou perzekuci, oba postiženi celoživotním traumatem z útrap a ztráty svých příbuzných. Jeho matka ztratila v táboře v Letech u Písku dvě děti, otec ztratil v Auschwitz II - Birkenau svou první manželku a čtyři děti - „mé sourozence“, jak často Jan Hauer zdůrazňoval.

Podrobněji se o válečné minulosti svých rodičů dozvěděl Jan Hauer až v dospělosti, kdy se od konce 60. let přidal k otci dál pátrajícím po osudu svých předválečných dětí. Jezdil s ním také do Německa, do archivů a za příbuznými Sinti, kteří holokaust přežili. Při postupném odhalování osudů a získávání archivních dokumentů vzrůstal také zájem samotného Jana Hauera o další odkrývání rodinné historie.

Za pomoci přátel pak shromažďoval archivní materiály dokumentující rodinnou historii sahající do 19. století i unikátní rodinné fotografie, které dokumentují Sinti žijící za první republiky v českých zemích.

"Oplýval moudrostí, bystrým úsudkem ale také silným citem pro tradici. Když se stal v roce 2020 odborným členem poroty pro výběr vítězného návrhu památníku v Letech u Písku, byl to právě jeho instinktivně vybraný návrh, k němuž ze 41 návrhů postupně odborná porota architektů nakonec dospěla," uvedla v nekrologu na Romea.cz Renata Berkyová.

V posledním roce svého života pracoval Jan Hauer intenzivně na své knize s názvem Moji lidi.

