PREMIÉRA: „Apartheid v Česku stále trvá," říká exposlanec Ondřej Giňa

„Větší část české společnosti se stále nechce zbavit anticiganismu,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro ROMEA TV bývalý poslanec České národní rady Ondřej Giňa. „Problém není na straně Romů, problém má česká společnost a ta se nemění, ta se nechce měnit,“ myslí si Giňa.

Ondřej Giňa se narodil v roce 1951 v Rokycanech. Tady absolvoval základní školu a vyučil se zedníkem. V roce 1971 nastoupil základní vojenskou službu. Po vojně dvacet let pracoval jako valcíř kovů. Byl také členem legendární kapely Rytmus 84. Po revoluci v roce 1989 se aktivně zapojil do politiky. V letech 90 až 92 byl poslancem České národní rady. Velmi razantně vystupoval v případech rasistických vražd, odstranění vepřína v Letech u Písku, a také stavby zdi v Matiční ulici. Jako člen Grémia romských regionálních představitelů už tehdy používal velmi silná slova, často mluvil o apartheidu. „Jestli jsem řekl, že je to apartheid, že ta situace jak taková, tak trvá i po těch letech, kdy se dnes o tom bavíme a je to stejné,“ říká Giňa.

Podle Gini to dokazuje i současná válečná krize na Ukrajině a zacházení s romskými uprchlíky na hlavním nádraží v Praze. „Já nemám jiné slovo než dehumanizace. Tady jde o odlidštění! Na ty lidi se nekouká jako na lidské bytosti,“ říká.

Kde tedy Ondřej Giňa vidí řešení? Kdo a jak by se měl změnit? Jak a v čem může být aktivní romská politická reprezentace? Sledujte exkluzivní rozhovor se Ondřejem Giňou na ROMEA TV.