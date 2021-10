VIDEO: Podle průzkumu agentury Median považují Češi soužití s Romy za problematické. Postoj mladých lidí k romské menšině se však zlepšuje

Postoj mladých Čechů k romské menšině se oproti minulým letům zlepšil. Ukázal to nový průzkum agentury Median. Jeho výsledky dnes v Praze představili na tiskové konferenci zástupci Agentury pro sociální začleňování a HateFree Culture.

Průzkumu se zúčastnilo zhruba dva tisíce lidí v rozmezí 15 až 30 let a jeho výsledky se porovnávaly s průzkumem z roku 2014. Podle letošního průzkumu mladí Češi tolik nevěří stereotypům o menšinách a také je méně baví rasistický humor.

„Čím mladší člověk je, tím je větší šance, že bude mít tolerantní postoje a respekt k lidským právům,“ uvedla na tiskové konferenci Martina Veverková z agentury Median. Na otázku jak lidé hodnotí, kolik informací mají o tom, jak vypadá život menšin, většina respondentů v průzkumu uvedla, že má dostatek informací o Romech a bezdomovcích.

Ve srovnání s ostatními se však v případě společenského soužití romská menšina příliš dobře neumístila. „Lidé za nejproblematičtější uvedli soužití většinové společnosti s menšinami - Romy, bezdomovci a Muslimy. Naopak pozitivněji vnímají soužití s Židy, důchodci, lesbami a gayi,“ uvedla Veverková.

„Naším cílem je nabídnout nástroje pro efektivní komunikaci témat a souvisejících problémů v oblasti strachu a nenávisti. Věříme, že je možné vytvořit kultivované prostředí pro diskuzi a myslím, že dnešní prezentace průzkumu ukázala, že se to skutečně daří,“ řekl na tiskové konferenci ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

Manažer projektu HateFree Culture Lukáš Houdek během prezentace průzkumu poukázal na to, že diskriminace vůči Romům ve společnosti stále přetrvává. "Výzkum není jen o tom, že lidé sami deklarují, jaký mají k někomu vztah, do čehož se může někdy projektovat to, jak chce člověk navenek vypadat. Tady jsme skutečně testovali předsudky v praxi," uvedl Houdek.