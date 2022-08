PŘÍMÝ PŘENOS z Prahy: Leperiben. My nezapomínáme. Připomínka obětí romského holokaustu

2. srpna 2022 si počtvrté v Praze na Náměstí míru účastníci připomenou oběti romského holocaustu během 2. světové války. Během ní nacisté povraždili více než 500 tisíc Romů. Brutální vraždění Romů nacisty dokládá i akce z noci z 2. na 3. srpna 1944, kdy bylo ve vyhlazovacím koncentračním táboře Osvětim-Březinka zavražděno až 4300 Romů ze čtrnácti zemí světa. Práceschopné osoby byly odeslány do jiných koncentračních táborů - ženy do Ravensbrücku a muži do Buchenwaldu.

V rámci pietní akce, kterou pořádá sdružení ARA ART, účastníci památku uctí scénickým vyprávěním osudů přeživších nebo čtením z knihy zemřelých. První romská internetová televize ROMEA TV odvysílá akci v přímém přenosu.

Večer připomínky brutálního vyvraždění „cikánského tábora“ v Osvětimi proběhne formou scénického vyprávění příběhu přeživších pamětníků, romské hudby a předčítání jmen obětí.

„Je důležité si každoročně připomínat utrpení romského národa během 2. světové války a vzpomínat na naše předky. Leperiben a další aktivity odhalují, čím si romský národ prošel. Navíc za každým ztraceným lidským životem se skrývá jedinečný příběh. To je to, co chceme veřejnosti ukazovat,“ uvedl režisér programu a ředitel sdružení ARA ART David Tišer v tiskové zprávě zaslané zpravodajskému serveru Romea.cz.

„Je vidět, že naše osvětové aktivity mají smysl a jsme rádi, že veřejnost, stejně jako vedoucí představitelé vnímají, že na romský holocaust a s ním spojené hrůzy, nezapomeneme. To dokládá i fakt, že konečně začala demolice vepřína v Letech u Písku a Romové budou mít důstojný památník hrůz 2. světové války,“ dodal Tišer.

2. srpna na Náměstí Míru od 19 hodin proběhne scénické vyprávění autentických osudů přeživších v podání Pavlíny Matiové, doplní ji zpěvem Tereza Ondičová, Jitka Matiová, Petr Horváth a dětský pěvecký sbor Loľi ruža, to vše za hudebního doprovodu Viliama Didiáše.

Jména z knihy zemřelých budou číst osobnosti veřejného života z řad Romů i neromů, mimo jiné: Adéla Šípová (senátorka), Patrik Banga (novinář), Claudie Laburdová (aktivistka, koordinátorka ženské skupiny Manushe), Michal Hába (divadelní režisér), David Maxa (rabín), Tom Bílý (ředitel Prague Pride).