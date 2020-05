Prymula tvrdí, že romské osady na Slovensku jsou pro Česko problém kvůli nákaze. Vyjádření je plné předsudků, není to pravda, reaguje Peter Pollák

Roman Prymula (vlevo) a Peter Pollák (Koláž: Romea.cz)

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula začátkem týdne uvedl, že z hlediska epidemiologické situace považuje za problém romské osady na Slovensku.

„Slovensko je obecně velmi klidné, situace je mnohem příznivější než u nás, s jedinou výjimkou, a to jsou romské osady. Tam příliš mnoho opatření neprobíhá a to pro nás znamená svým způsobem problém, protože právě z těchto osad by mohlo dojít k migraci na naše území,“ řekl podle ČTK Prymula.

Na jeho slova dnes reagoval člen slovenského permanentního krizového štábu a europoslanec Peter Pollák.

„Čekal jsem všechno možné, ale to, že pan náměstek ministerstva zdravotnictví partnerské země bude Slovensko kritizovat navzdory faktu, že v boji proti koronaviru jsme na špičce a zavedli jsme mnoho opatření pro ohrožené skupiny, takovou kritiku jsem opravdu nečekal,“ uvedl pro server Romea.cz.

„Slovenští občané nejsou epidemiologickou hrozbou pro Českou republiku. Konstatování pana náměstka ministerstva zdravotnictví je plné stereotypů a předsudků, faktem je, že Slovensko je jedinou zemí v Evropě, která se v boji proti koronaviru výrazným způsobem věnovala i ohroženým romským lokalitám. Slovensku se podařilo reagovat hned v počáteční fázi, po příchodu navrátilců ze zahraničí jsme identifikovali pozitivní repatrianty a možná ohniska nákazy eliminovali už v zárodku. Opatření jsou vysoce efektivní a Slovensko není pro Českou republiku hrozbou. Jsem přesvědčený, že Česká republika se dokáže bezproblémově vypořádat i s případným odchodem pana Prymuly z pozice náměstka ministerstva zdravotnictví,“ uvedl pro Romea.cz Peter Pollák.

Situace v osadách zůstala pod kontrolou

Slovensko začalo s testováním na COVID-19 v prvních 33 vytipovaných romských osadách začátkem dubna. Vznikl plán boje s koronavirem, který představil současný premiér Igor Matovič spolu s Pollákem a novou zmocněnkyní pro romské komunity Andreou Bučkovou. S testováním pomáhala armáda, lidé s pozitivním výsledkem byli izolováni v karanténě.

Na šíření rizik viru v sociálně vyloučených lokalitách upozorňovaly vládu už koncem března i neziskové organizace. Některé vládu později také vyzvaly, aby se při řešení situace v romských osadách vyvarovala diskriminačních opatření a stigmatizování Romů jako původců nákazy.

"I testování v Žehre probíhá bez jakýchkoliv komplikací - profesionálně, uctivě a klidně,“ hodnotila situaci zmocněnkyně Bučková. Právě v romské osadě Dreveník v obci Žehra, kde se nákaza rozšířila, přistoupil krizový štáb k rozdělení na čtyři zóny, vzniku karanténního střediska a plošnému testování. Podobně jako v ostatních osadách, ve kterých musela být zavedena epidemiologická opatření, zůstala i v Žehre situace pod kontrolou.

Některá prohlášení Romana Prymuly vzbudila pozornost už dříve. V neděli 22.března v České televizi uvedl, že omezení na hranicích mohou trvat i dva roky – v závislosti na zvládání epidemie v ostatních zemích.

Téměř v půlce května pak také v souvislosti s uvolňováním opatření uvedl, že by se lidé měli vzdát větších sociálních interakcí a měli by žít v malých komunitách o velikosti několika rodin.