REPORTÉR V ULICÍCH: Zpěvák Bartoloměj Girga po svém silném vystoupení v soutěži ČSMT slíbil dětem na ulici kolotoč

Účastník letošního ročníku pěvecké soutěže Československo má talent Bertík Girga svým emotivním vystoupením dojal diváky i porotu. Co však dělá v těchto dnech v pražských Kobylisích, jak cvičí své hlasivky a proč dětem na ulici slíbil kolotoč?

Porotu soutěže ohromil přetextovanou písní od Marca Anthony My baby you, kterou věnoval svému zesnulému synovi do nebe.

„Všichni mi gratulovali, dělali se mnou rozhovor a každý se mě ptal, co jsem to udělal. Řekl jsem, že nevím, že jsem jen zpíval. Bylo na těch lidech vidět, že se jim to líbilo a já sám jsem měl co dělat, abych neuronil slzu,“ řekl v rozhovoru pro ROMEA TV Girga.

Do soutěže se přihlásil kvůli svým dětem, které chtěly svého otce vidět v televizi. „Vím, proč jsem to zpíval a byl to můj splněný sen. Přál jsem si tam stát a zkusit si to. Je to jiné v tom, že člověk musí vnímat okolí a hlavně porotou,“ přibližuje svou zkušenost v soutěži.