ROMEA TV odvysílá poslední letošní premiéru hudebního pořadu BAŠAVEL

Milan Kroka a Robert Boldi při natáčení pořadu BAŠAVEL (Zdroj: ROMEA TV)

Poslední letošní romský hudební pořad BAŠAVEL nabídne unikátní hosty a sestřih toho nejlepšího z předchozích dílů.Z děcáku do opery. "Útěk z domova mě a sestře změnil život. Kdybychom zůstali doma, neměli bychom vysokou školu a snovou práci," říká Miro Bartoš sólista v Divadle J. K. Tyla v Plzni.„Nebyl jsem vždy jen muzikant. Musel jsem makat i rukama a když bylo nejhůř šel jsem pracovat do továrny jako brusič. Muzika je těžké řemeslo, když se nedělá s láskou a poctivě,“ říká hudebník, zpěvák a producent Milan Kroka.V posledním letošním díle pořadu BAŠAVEL vystoupí také účastnice pěvecké soutěže The Voice Terezie Ondičová alias Tessie, mladý slovenský hudebník Richard Adam alias Vajdis, Karin Cinová, Robert Boldi, Ondrej Ferko & Ondra Gizman mladší a skupina Galiani Gypsy Jazz.Celý pořad ROMEA TV odvysílá v úterý 29. prosince ve 20:00 hod.