Romské děti jsou často posuzovány jako mentálně postižené, školy je vzdělávají odděleně

Romové se v základních školách učí stále často podle vzdělávacích plánů pro lehce mentálně postižené. Mezi žáky, kteří mají upravené učivo kvůli nižší inteligenci, tvoří přibližně 29 procent. V celkovém počtu dětí v základních školách je podíl Romů asi 3,7 procenta. Vyplývá to ze zprávy o plnění plánu opatření, která mají přispět k začlenění romských dětí do běžných škol. Údaje se za poslední rok výrazně nezměnily. Podle kvalifikovaných odhadů chodilo v minulém školním roce do základních škol v Česku 34.767 Romů a Romek.Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Od roku 2016 proto v Česku začala platit nová pravidla pro společné vzdělávání v běžných školách. Ministerstvo školství každoročně vládě předkládá zprávu o pokroku. S údaji za uplynulý rok se kabinet už seznámil. Informace, včetně statistik, resort pravidelně zasílá i Radě Evropy.Podle odborných odhadů ve zprávě pro vládu mělo v minulém školním roce v ČR 4403 romských dětí výuku upravenou z důvodu mentálního postižení. Bylo to 12,66 procenta romských školáků. V předchozím školním roce to bylo 12,73 procenta Romů, celkem 4290. Podíl se tak téměř nezměnil. Romské děti tvořily kolem 29 procent žáků s upraveným učivem kvůli lehké retardaci. O rok dříve jejich podíl činil 29,5 procenta. V běžných školách sice za rok přibylo asi 1060 romských dětí, podle zprávy je to ale "v převážné míře" možné vysvětlit nástupem silnějších ročníků.V Česku fungovalo dle zprávy v minulém školním roce 4169 základních škol. Celkem se v nich vzdělávalo 940.928 dětí. Romové tak představovali 3,7 procenta školáků. V roce 2017 to bylo 3,6 procenta. Mezi jednotlivými kraji byly ale výrazné rozdíly. Nejvyšší podíl romských žáků měl loni Ústecký kraj, kde byl téměř každý osmý žák Rom či Romka. Naopak v Praze to byl každý stý. Víc než čtvrtina romských žáků chodila do škol v Ústeckém kraji a zhruba pětina v Moravskoslezském kraji.Zpráva upozorňuje, že zatímco v minulosti byly pro děti s lehkým mentálním postižením zvláštní vzdělávací plány s celkově sníženou úrovní požadavků, od roku 2016 by se jim výuka měla přizpůsobovat dle individuálních potřeb. Staré učební plány definitivně skončí s odchodem letošních deváťáků. Loni platily ještě pro 953 Romů. Podle učiva upraveného pro mentálně postižené dle nových předpisů se učilo 3450 romských školáků.Podle loňské analýzy Agentury pro sociální začleňování se Romové i po zavedení nových opatření pro inkluzi učí často odděleně v romských třídách či školách. I když už se nepřesouvají do takzvaných zvláštních škol, přetrvává tak jejich vyloučení jako sociálně znevýhodněných. Podle agentury se tyto školy považují za méně kvalitní. Pro větší zapojení Romů do běžných tříd je asi desetina Čechů, podporu nemá ani u všech romských rodičů.