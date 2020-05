Romské rodině z Veltěží u Loun vyhořel dům. Šlo o úmysl nebo o nešťastnou náhodu? Policie příčiny vyšetřuje, rodina prosí o pomoc

V pátek 15. 5. 2020 vypukl požár v domě romské rodiny v obci Veltěže u Loun. (FOTO: Facebook Žhář z Veltěže, koláž: Romea.cz)

V pátek 15. 5. 2020 vypukl požár v domě romské rodiny v obci Veltěže u Loun. Na místě zasahovali kromě místních hasičů z Veltěží, také hasiči z Loun, Cítolib, Černčic a Postoloprt. Rodina naštěstí nebyla doma a nedošlo k žádnému zranění. Zatím není jasné, jak požár vznikl. Podle rodiny někdo zapálil pergolu před domem, od které se oheň přenesl na dům. Rodina na sociálních sítích prosí o pomoc. Policie příčiny požáru šetří.

"My jsme v pátek odpoledne asi v 15 hodin odjeli na vartování do Liberce, protože z manželovi strany jsme měli úmrtí v rodině. Vše jsme zkontrolovali, jestli není něco zapnuté a odjeli jsme," popsala pro server Romea.cz Helena Přibylová. "Kolem jedenácté večer nám už volala policie a lidi mi psali na Facebook, že nám hoří dům," dodala Přibylová. Na místě už v tu chvíli zasahovali hasiči i policie.

V dvougeneračním domě žijí společně otec Igor Přibyl, matka Helena Přibylová, dále pak jejich patnáctiletá a dvouletá dcera a devítiletý syn.

Podle informací od rodiny měla začít nejdříve hořet pergola před domem a od té pak oheň přeskočil na část domu. "Po vesnici se povídá, že pergola měla začít hořet od petardy, kterou měl přes plot někdo hodit," řekl pro Romea.cz Igor Přibyl. Další verze příčiny požáru podle Heleny Přibylové je, že pergola se vznítila od nedopalku cigarety. Této verzi však rodina nevěří. "Není možné, aby to chytilo od cigarety, takhle rychle by to nehořelo," uvedla Přibylová.

"Nevíme, proč to někdo udělal. Jestli se nás chtěl někdo zbavit, jestli mládež tady řádila a byla to náhoda nebo jestli to bylo motivováno rasově. Nevíme,"dodala Helena Přibylová.

Příčiny požáru začala ihned vyšetřovat policie. "V současné době lounská policie provádí úkony, kdy prověřuje okolnosti a příčiny požáru ve spolupráci s hasičským záchranným sborem," řekla pro server Romea.cz policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Obec Veltěže poskytla prostřednictví starostky Věry Posledníkové rodině na víkend ubytování na matracích v jednacím sále úřadu. V neděli se rodina vrátila do vyhořelého domu, kde je nyní obyvatelná pouze kuchyň a jedna ložnice.

Pomoc rodině nabídl i volební lídr Pirátské strany do ústeckého krajského zastupitelstva Karel Karika. "U rodiny jsem byl hned v neděli odpoledne. Nutně potřebovali psychickou podporu. Teď potřebují stavební materiál na opravu střechy, okna a vybavení interiéru. Vítají jakoukoliv pomoc i dobrovolníků," řekl pro Romea.cz Karel Karika. "Jsou také vytvořené facebooké stránky Žhář z Veltěže, kde jsou zveřejňovány aktuální informace," dodal Karika.

Zpravodajský server Romea.cz bude celý případ dále sledovat a během zítřejšího dne přinese přímo z místa reportáž i romská internetová televize ROMEA TV.