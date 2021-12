Seznam Zprávy: Máma jim málem umřela na COVID-19. Teprve pak uvěřili, že vakcína může zachránit život a přesvědčili i příbuzné

Monika Sztojková na snímku se syny Erikem a Vincentem (FOTO: Seznam Zprávy)

Pětapadesátiletá Monika Sztojková uvěřila v nebezpečí onemocnění COVID-19 teprve tehdy, když na něj málem zemřela v nemocnici. Očkování se bála, uvěřila dezinformacím, že jí může zabít. Stejně onemocnění vnímali i její synové i širší rodina. Její příběh zveřejnil zpravodajský server Seznam Zprávy.

Když Monika Sztojková dostala horečku, měla zimnici a trpěla únavou, byla přesvědčená, že to je obyčejná chřipka. Na test jít nechtěla a léčila se sama čajem, paraleny a vitamíny. Skončila však v bezvědomí a musela být převezena do nemocnice, kde ji diagnostikovali oboustranný zápal plic způsobený neléčeným covidem. Po třech dnech se její stav zhoršil natolik, že ji převezli na ARO do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V nemocnicích strávila 44 dní, polovinu z toho v umělém spánku. Během té doby zhubla o 21 kilogramů. Naštěstí má celý příběh šťastný konec a Monika Sztojková boj s covidem vyhrála. „Ale vůbec se nemusel odehrát. Stačilo, aby se paní Sztojková nechala očkovat,“ uvedl pro Seznam Zprávy primář Josef Škoda z ARO oddělení nemocnice v Ústí nad Labem.

Po téměř dvou měsících její synové Erik, Mario a Vincent přiznávají, že do chvíle, kdy jejich mámu převezli do nemocnice, nebezpečí covidu nevnímali. „Prostě jsme nevěřili, že vir může být tak nebezpečný, jak se všude říkalo. Ani za boha bychom se nenechali naočkovat,“ uvedli pro Seznam Zprávy Erik a Vincent. Očkování měl jenom nejstarší Mario, a to proto, že pendloval mezi Českem a Slovenskem a s certifikátem to měl pohodlnější.

Když se i ostatní příbuzní ze širší rodiny dozvěděli, že jejich příbuzná Monika Sztojková skončila v nemocnici, jejich negativní postoj k vakcíně se otočil. Stejně změnili názor i její synové. Všichni se nechali očkovat.

„Každému: rodině, zákazníkům v obchodě, kamarádům jsem říkal, ať se nechá naočkovat a jako příklad jsem dával mamku. Kdyby byla očkovaná, nebyla by v tak vážném stavu v nemocnici,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy Mario. Z toho, co slyšeli od příbuzných, bratři Sztojkovi odhadují, že přiměli k očkování přes dvě stě rodinných příslušníků.