Socha zachránce židovských dětí Nicholase Wintona na hlavním nádraží v Praze má opět poničené brýle

Socha zachránce židovských dětí Nicholase Wintona na pražském hlavním nádraží (FOTO: Wikimedia Commons, Luděk Kovář – ludek@kovar.biz)

Socha zachránce židovských dětí Nicholase Wintona na pražském hlavním nádraží má opět poškozené brýle. Policisté v souvislosti s tím hledají muže a ženu, kteří 30. prosince odpoledne podle kamerového záznamu vyzvedli k hlavě sochy malé dítě. Poškození brýlí si ten samý den večer všiml pracovník ochranky. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Socha měla v minulosti brýle utržené už několikrát.

Na kamerovém záznamu je patrné, jak dítě přiloží ruku na hlavu sochy. "Bohužel další vývoj situace není dobře vidět," uvedl mluvčí.

Podle Rybanského by policisté hledanou dvojici rádi vyslechli, protože by mohla svým svědectvím přispět k objasnění případu. Informace mohou policii podat i lidé, kteří by muže nebo ženu poznali. Volat je možné na tísňovou telefonní linku 158 nebo policistům z místního oddělení Wilsonovo nádraží na číslo 974 852 740.

Bronzové sousoší s vyobrazením Nicholase Wintona, který před druhou světovou válkou z Československa zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračního tábora, bylo na prvním nástupišti hlavního nádraží odhaleno v září 2009. Charakteristické brýle se od té doby ze sousoší ztratily třikrát. Naposledy byly zhruba po pěti letech na soše obnoveny v loňském roce. Původně se mělo slavnostní odhalení sochy s novými brýlemi uskutečnit v květnu, kvůli epidemii koronaviru byla akce přeložena na polovinu září.

Britský makléř a humanitární pracovník Nicholas Winton se dožil 106 let, zemřel 1. července 2015. Odjezdy stovek dětí z Československa ohroženého nacisty po železnici do Británie organizoval z vlastní iniciativy. Svůj výjimečný skutek přitom vždy označoval za "běžnou věc". Winton byl za své činy povýšen v Británii do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké české státní vyznamenání - Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Britská pošta ho před pěti lety uctila pamětní známkou.