Soud potvrdil podmínku pro muže, který na Facebooku posílal prvňáčky do plynu. Soudkyně odmítla, že by šlo o humor

Fotografie, která vyvolala vlnu rasismus. Obličeje a jména žáků první třídy ZŠ Plynárenská v Teplicích byla pro potřeby článku pro jejich ochranu zakryta.

Podmíněný trest pro autora nenávistného komentáře na sociální síti pod fotografií prvňáků teplické základní školy platí. Krajský soud v Ústí nad Labem ve čtvrtek zamítl odvolání Vítězslava Kroupy, kterého teplický okresní soud napodruhé za nenávistný projev na Facebooku potrestal podmíněným trestem vězení 16 měsíců s odkladem na tři roky. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat jen dovolání.

"Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a odvolání neshledal důvodným," uvedl soudce Tomáš Plha. "Není sporu o tom, že je tu svoboda projevu ústavně zaručena, není však bezbřehá, nelze jí zneužívat a využívat k extrémním projevům, jako to bylo v případě obžalovaného," řekl.

Soudce: "Je tu svoboda projevu ústavně zaručena, není však bezbřehá, nelze jí zneužívat a využívat k extrémním projevům."

Do zmíněné první třídy v Základní škole Plynárenská chodily převážně romské a arabské děti. Nenávistný komentář na sociální síti pod jejich třídní fotografií Kroupa zveřejnil v roce 2017. Okresní soud v Teplicích jej před rokem zprostil viny s tím, že se neprokázalo, že skutek spáchal. Odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil případ do Teplic. Se všemi pokyny krajského soudu se teplický soud podle Plhy vypořádal. Odsuzující rozsudek vynesl teplický soud v polovině července.

Kroupa podle soudu komentoval třídní snímek prvňáčků větami: "Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí." Podle soudkyně teplického soudu Lucie Yakut bylo prokázáno, že profil na sociální síti, na kterém komentáře vyšly, patří Kroupovi.

Kroupa byl odsouzen za projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Hrozilo mu vězení od šesti měsíců do tří let za tento čin a za to, že na sociální síti zveřejnil fotografie Adolfa Hitlera, Hermana Göringa a říšské orlice s hákovým křížem.

Soudkyně teplického okresního soudu uvedla, že polehčující okolností je doba, jaká od skutku uplynula. Nepovažuje ho však za humor. "V žádném případě nebylo možno dospět k závěru, že komentář by byl byť zcela nevhodným vtipem či žertem ze strany obžalovaného, rozhodně se nejednalo o humor," uvedla soudkyně.

Odvolací soud si podle Plhy také nemyslí, že komentář lze vnímat jako žertovné umělecké dílo, jak bylo uvedeno v odvolání. "Obsah komentáře odkazuje na řešení ve formě vyvražďování v plynových komorách, odkaz na takovýto postup je nutné vyhodnotit jako projev nenávisti a její podněcování," uvedl Plha.

Obhájce Michael Mann navrhoval jako dodatečný důkaz znalecký posudek z oboru jazykověda. Odvolací soud to zamítl jako nadbytečné. "O vině obžalovaného nelze mít žádných pochybností," uvedl soudce. Druh trestu podle něj odpovídá povaze a závažnosti trestného činu.