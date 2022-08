SPD nevyznává rasistické hodnoty, tvrdí Robert Vašíček. Předseda romské strany Roma Luma Cavali sestavil seznam romských kolaborantů a zrádců

Robert Vašíček (FOTO: repro video Facebook Roberta Vašíčka)

Bouřlivé reakce na sociálních sítích sklidil podcast Patrika Bangy BEZ OBALU, kde se věnuje spolupráci a spojování Romů s extremisty. Bývalý člen SPD Robert Vašíček označil ve svém videu Bangu za skrytého rasistu a lháře a uvedl, že SPD rozhodně nevyznává žádné rasistické hodnoty. Právě s Vašíčkem kandiduje na společné kandidátce ve volbách do zastupitelstev obcí předseda romské politické strany Roma Luma Marco Cavali. Ten v reakci na podcast a kritiku dalších Romů zveřejnil video se seznamem romských zrádců.

Robert Vašíček: Patrik Banga je skrytý rasista a lhář

Robert Vašíček zaslal zpravodajskému serveru Romea.cz rozsáhlý text s názvem Patrik Banga je skrytý rasista a lhář. Text, který obsahuje celou řadu odkazů, zveřejnil společně s videoverzí na svých sociálních sítích s celou řadou odkazů, kde se proti podcastu Patrika Bangy vymezuje a odmítá, že by byl extremista.

Podle Patrika Bangy je však právě Robert Vašíček pojítkem mezi Romy a extremisty. "Kdokoliv spolupracuje s dezinformátory, je podle mě extremista. Tím spíš, když spolupracuje s trestně stíhaným Patrikem Tušlem, který vyhrožoval zabitím své ženě a aktuálně je ve vazbě, protože útočí na lidi. To je podle mě úplně ukázková forma extremismu. A pojítko mezi Romy a extremisty je Vašíček," vysvětlil pro zpravodajský server Romea.cz Patrik Banga.

Záběr z live vysílání na sociální síti Facebook, kde jsou představitelé Roma Luma a extremisté Jiří Černohorský a Patrik Tušl společně s Robertem Vašíčkem. (FOTO: repro Facebook)

Jako extremistu Vašíčka již dříve označil například server PrahaIN.cz, který psal o jednání zastupitelů Prahy 11 o jeho odvolání z výborů.

"Zastupitel Robert Vašíček od počátku války na Ukrajině šíří na internetu videa, kterými zpochybňuje pozici Ukrajiny jako plně nezávislého a suverénního státu, dezinformuje o ruské agresi vůči Ukrajině a až xenofobním způsobem se snaží zpochybňovat legitimitu pomoci ukrajinským uprchlíkům,“ citoval tehdy server z důvodové zprávy pro jeho odvolání.

Vašíčkovi se také nelíbí Bangovo tvrzení, že SPD sdílí rasistické hodnoty. "SPD nemá žádné rasistické hodnoty. Něco o tom vím, protože jsem byl místopředseda SPD Praha a v té samé době jsem vydal ostře sledovaná videa, kde jsem se jasně distancoval od rasismu a násilí v politice," napsal zpravodajskému serveru Romea.cz Robert Vašíček. Své tvrzení pak dokládá odkazy na dvě videa z té doby.

"Tohle je moje klasická barva pleti, ta je trošku světlejší. A toto je moje současná španělská barva pleti. Podívejte se na kontrast pigmentu a nehtů. Takže přátelé, jakmile se vrátím do České republiky, požádám si o sociální dávky," zaznívá z úst Roberta Vašíčka v podcastu Patrika Bangy.

Podle Vašíčka však jde o pouhý "vtípek" a Banga ho prý účelově vystřihl z Vašíčkova "celovečerního filmu" S pejsky napříč Evropou. " Ve filmu několikrát odsuzuji rasismus, nenávist a válku, Patrik ale hledal zadání, že musím být rasista," uvedl Robert Vašíček.

"V čase 11:10 manipuluje Patrik, že prý jsem se začal o Romy zajímat až letos," píše ve svém vyjádření Robert Vašíček. Nic podobného ale Banga v podcastu neřekl. V inkriminovaném čase v podcastu zazní, že "se tentokrát začal za Romy prát." Jakkoliv se nezmiňuje o nějaké dřívější neaktivitě Roberta Vašíčka směrem k Romům.

Bývalý člen SPD Robert Vašíček uvádí, že se o Romy začal zajímat až nyní před volbami do obecních zastupitelstev. Připomíná například rok 2002, kdy vedl kandidátku Strany za jižovotní jistoty. "A mladý 22letý Robert Vašíček si prosadil do čela kandidátky na 5. místo elitního romského kandidáta Vladislava Suchánka," píše o sobě ve třetí osobě Robert Vašíček a připomíná i rok 2014, kdy vedl kandidátku Řešení pro Prahu do pražského zastupitelstva a byl na ní Štefan Tišer nebo Emil Zajac.

"V roce 2018 jsem kandidoval do toho samého zastupitelstva s hnutím SPD a protože spolupracuji s vietnamskou komunitou, prosadil jsem na kandidátku před sebe na čelní 7. místo vietnamského kandidáta Thanh Hoanga," dodal Vašíček.

Robert Vašíček ve svém videu také vysvětluje, proč si myslí, že je Patrik Banga xenofobní vůči jiným Romům. "Skutečný důvod takové xenofobie Roma Patrika Bangy vůči jiným Romům je hlasitá kritika Roma Luma ve věci nečinnosti romských neziskovek, mimo jiné Patrikovy domovské Romea, kde podcast zveřejnil," napsal Robert Vašíček.

Na závěr svého vyjádření Robert Vašíček vyzývá Patrika Bangu, aby zalezl "do kanálu."

"Jednoznačně se potvrdilo, že Patrik Banga je nebezpečný lhář a manipulátor a skrytý rasista, který za peníze pro neziskovky škodí Romům, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy, občansky a politicky se chtějí emancipovat a nepotřebují k tomu zbytečné neziskovky. Patriku, je čas zalézt do kanálu, ale předtím se ještě omluv Roma Luma. Já tvou omluvu nepotřebuji, již jsem ti odpustil za tvé lži a zlo v tvém srdci," uvedl na závěr vyjádření pro zpravodajský server Romea.cz Robert Vašíček.

Předseda Roma Luma Marco Cavali zveřejnil seznam romských kolaborantů a zrádců

Na podcast Patrika Bangy a na kritiku některých Romů reagoval na sociální síti Facebook i jeden ze dvou předsedů romské politické strany Roma Luma - Marco Cavali. Ten zveřejnil video se seznamem romských zrádců a kolaborantů.

"Tohle máte pánové na památku ode mne, aby jsme nezapomněli jací ve skutečnosti jste," napsal Cavali na sociální síti Facebook.

Jako kolaboranta, který nikdy nepomohl Romům, na video zařadil například Jana Houšku, který pravidelně na sociální síti Facebook zveřejňuje své názory a diskutuje s různými romskými osobnostmi o politice, rasismu a o současné situaci Romů nejen v České republice.

Jako "zrádce Romů" označil člena Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a předsedu Unie olašských Romů Josefa Stojku. Ten totiž kritizoval, že Robert Vašíček zval Romy na tzv. "Vlastenecké setkání v Příčovech". Těchto setkání se pravidelně účastní členové SPD, předseda protiromské Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, členové strany Trikolora a dalších malých "vlasteneckých " uskupení, z nichž některá zmiňuje i vládní zpráva o extremismu.

Právě s předsedkyní strany Trikolora Zuzanou Majerovou Zahradníkovou si Robert Vašíček udělal letos v Příčovech fotku. Majerová Zahradníková je známá bojovnice proti politické korektnosti a na sociální síti Facebook například zveřejnila svojí glosu k vývoji označení černochů v USA. V komentářích pod příspěvkem se samozřejmě objevily i příspěvky na téma oslovení Romů s tím, že samozřejmě to jsou odjakživa "cikáni" a předsedkyně Trikolory tento příspěvek "olajkovala".

Označení "lhář a dezinformací král" si vysloužil novinář Patrik Banga. Ten se ostatně na podobných seznamech "nepřátel" neobjevuje poprvé. Už v roce 2013 ho na svůj tzv. "seznam Pravodláska" zařadil extremista a antisemita Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, která je pravidelně uváděna stejně jako SPD ve vládních zprávách o předsudečném násilí a extremismu.

Útoky na novináře: Standardní součást projevů některých politiků

Jak již dříve upozornil předseda Syndikátu novinářů Adam Černý, útoky na média a urážky novinářů se v posledních letech staly standardní součástí projevů některých politiků, kteří díky sociálním sítím mohou své voliče oslovovat přímo.

„Už dlouho pozorujeme útoky na nezávislá média. Jsou vyslovována obvinění bez patřičných důkazů,“ uvedl už v roce 2019 Adam Černý, kdy soud nařídil předsedovi SPD Tomio Okamurovi, aby se omluvil provozovateli serveru HlídacíPes.org za to, že ho označil za podvodný.

Známý je například výrok prezidenta ČR Miloše Zemana o likvidaci novinářů, když žertoval s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. "Jsou tu další novináři? Novinářů je moc, měli by se likvidovat," reagoval v Pekingu Zeman. "Není potřeba je likvidovat, lze je omezit," opáčí na to šéf Kremlu.

Na novináře často útočil bývalý americký prezident Donald Trump. "On zpopularizoval pojem fake news, který obrátil proti médiím. Nelíbí se mu, jak informují o čemkoli, co dělá,“ uvedl redaktor serveru Aktuálně.cz Daniel Anýž.

Novináři v Evropské unii a v zemích, jež usilují o vstup do této organizace, čelili stupňujícím fyzickým útokům i větším hrozbám v kyberprostoru i v roce 2020.

"Čím dal častěji zaznamenáváme násilné útoky proti novinářům, on-line výhrůžky a také zvyšující se ekonomickou nejistotu," uvedl Pier Luigi Parcu z Evropského univerzitního institutu, který zveřejnil v roce 2021 zprávu o pluralitě médií.