Stanislav Křeček: Jako ombudsman se diskriminací Romů v úřadu zabývat nebudu. Od toho jsou tu soudy a antidiskriminační zákon

Prezident Miloš Zeman oficiálně navrhl Poslanecké sněmovně na funkci veřejného ochránce práv Stanislava Křečka (81). Bývalý zástupce ombudsmanky, někdejší poslanec ČSSD a dlouholetý předseda Sdružení nájemníků ČR má podle prezidenta ty nejlepší předpoklady pro funkci, protože mu nechybí potřebné zkušenosti a má jasnou představu o směřování úřadu. Zeman to uvedl v dopise předsedovi dolní komory Radkovi Vondráčkovi (ANO), který Hrad zveřejnil na svém webu. Křeček v rozhovoru pro Deník N uvedl, že v úřadu veřejného ochránce práv by se nezabýval diskriminaci Romů.

Prezident loni dvakrát neúspěšně navrhoval, aby Křeček pokračoval ve funkci zástupce ombudsmanky. Sněmovna to ale neakceptovala. Zeman se přesto rozhodl poslancům navrhnout Křečka do funkce veřejného ochránce práv.

"I při vědomí toho, že v loňském roce nebyl podvakrát zvolen zástupcem veřejného ochránce práv, jsem pevně přesvědčen, že tento kandidát má ty nejlepší předpoklady pro výkon funkce veřejného ochránce práv. S chodem úřadu veřejného ochránce práv a s náplní jeho činnosti je podrobně seznámen, jelikož v letech 2013 až 2019 úspěšně působil jako zástupce veřejné ochránkyně práv," napsal Zeman.

V rozhovoru pro Deník N Stanislav Křeček řekl, že úřad ombudsmana by vedl jinak než Anna Šabatová. Dle jeho názoru se ombudsman nemá tolik soustředit na diskriminaci, tu by měli řešit soudy. Stanislav Křeček se také vyjádřil ke svému dřívějšímu výroku na sociálních sítích, že pokud zaměstnavatel odmítne Roma není to diskriminace, ale zkušenost.

"Víte nejde jednat bez zkušeností, bez zkušeností jedná jenom dítě. A nemůžeme mít lidem za zlé, že nějaké své životní zkušenosti uplaňují. V pořádku to samozřejmě není. A já bych byl velmi rád, kdyby ti lidé kteří jsou postiženi tou diskriminací, aby také sami hledali tu cestu. Aby se sami snažili aby nebyli diskriminovaní, aby nebyla s nimi taková zkušenost negativní," uvedl Křeček v rozhovoru s novinářem Janem Moláčkem.

Vyjádřil se, že pokud by se na něj jako na ombudsmana někdo s problém odmítnutí práce na základě etnicity obrátil, neřešil by ho.

"Toto ne toto nepatří do kompetencí ombudsmana. My zjišťujeme činnost státních orgánů, nikoli zaměstnanců, nebo soukromých osob. Toto právě ombudsmanovi prostě nepatří. Máme antidiskriminační zákon a ten člověk se musí obrátit na soud. Máme antidiskriminační zákon, který toto nějakým způsobem řeší. Zda to řeší vhodným způsobem, nebo nikoliv, to je otázka. Máme antidiskriminační zákon a my nenahrazujeme soud, veřejný ochránce nenahrazuje soud v tomto rozhodování," řekl Křeček v rozhovoru, který by úřad chtěl zreorganizovat a zmenšit počet právníků, kteří se diskriminačním jednáním zabývají.

