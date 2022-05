Stanové městečko situaci romských uprchlíků z Ukrajiny nevyřešilo. Na nádraží jich jsou stále stovky, s maďarským pasem minimum

Romští uprchlíci z Ukrajiny na Hlavním nádraží v Praze - květen 2022 (FOTO: Lukáš Cirok)

Situaci na hlavním nádraží v Praze, kde i po otevření stanového městečka pro romské uprchlíky v Troji zůstávají stovky lidí, lze podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) vyřešit pouze systémově, nikoli ze dne na den. ČTK dnes Rakušan sdělil, že zastavit jejich hlavní motivaci pro příjezd by měla změna vyplácení dávky na naturální podobu. Peněžní pomoc pro uprchlíky nyní činí 5000 korun. Změnu by podle něj mohla vláda projednat ve středu.

Mezi dalšími opatřeními jmenoval vicepremiér a šéf krizového štábu vyjednávání s Maďarskem a Ukrajinou, aby pomohly zastavit proudy lidí. "Obojí probíhá. Najít další ubytovací kapacity či postavit další stany - i na tom se pracuje. Nabízet odjezdy do Maďarska, pokud mají dvojí pas. Vše toto je v procesu, neexistuje jednoduché řešení ze dne na den," napsal ČTK.

I když politici mluví o "spoustě" Romů s dvojím občanstvím, tedy ukrajinským a maďarským, úřady stále nesdělily konkrétní čísla. Zpravodajský server Romea.cz počet uprchlíků z maďarskými pasy bez úspěchu zjišťuje od úřadů od minulého týdne.

Podle informací zpravodajského serveru Romea.cz od neziskových organizací a jednotlivců pracujících přímo s uprchlíky je počet takových uprchlíků zanedbatelný. Maďarská strana totiž většinou odmítá, že by uprchlíci právě maďarské občanství měli.

Podle Geti Mubeenová z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá uprchlíkům v Praze na Hlavním nádraží, je těchto lidí v současné době na nádraží menšina.

Podle organizací fungujících na nádraží, zůstávají i po víkendovém otevření stanového městečka na místě stovky lidí, kteří často nemají nárok na dočasnou ochranu nebo s nimi řízení o udělení ochrany ani nebylo zahájeno.

Ubytování ve stanovém městečku mohou získat uprchlíci z Ukrajiny, kteří čekají na ověření totožnosti. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. V současnosti jich tam je 142, z toho 101 dětí, uvedl Rakušan.

Mezi běženci, kteří se na hlavní nádraží vracejí, jsou podle Mubeenové lidé, s kterými vůbec nebylo zahájeno řízení o udělení víz, protože jim chybí doklady nebo razítko, které by potvrzovalo jejich vstup do schengenského prostoru. Jsou tam také uprchlíci, kteří původně mířili do jiných zemí a vrátili se, nebo odešli z nabídnutého ubytování. Na místě chybí návazné sociální a právní služby, které by běžencům, kteří se ocitli v jakémsi právním vakuu, pomohly jejich situaci řešit.