Strana Národní demokracie, kterou vede antisemita Adam B. Bartoš, je extremistická. Potvrdil to pražský vrchní soud

Demonstraci za Českou republiku uspořádaly 26. března 2016 na Václavském náměstí v Praze hnutí Za naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie. Policisté zde zadrželi předsedu Národní demokracie Adama B. Bartoše (druhý zleva). (FOTO: ČTK)

Neparlamentní strana Národní demokracie (ND) prohrála svůj spor s ministerstvem vnitra. Pravomocně to potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl její odvolání. ND se žalobou na ochranu pověsti domáhala vyřazení ze zpráv o extremismu a omluvy. Sebe samu definuje jako "konzervativní, vlasteneckou a národoveckou stranu" s úkolem zachovat a rozvíjet národ. Vnitro však zastává názor, že ND naplňuje znaky, podle nichž ji lze do zpráv o extremismu zařadit.

"Soud prvního stupně správně dovodil, že důvodnost uvedení žalobce (ND) ve zprávách žalovaného (ministerstva) byla prokázána," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Čurda. Vyhlášení rozhodnutí se nezúčastnili zástupci ani jedné ze stran sporu. Předem totiž souhlasili s tím, že soud může rozhodnout bez jednání.

ND tvrdila, že zastává demokratické hodnoty, že ji zařazení mezi extremisty silně poškozuje a může v její neprospěch ovlivnit jak veřejné mínění, tak výsledky voleb. Argumentovala tím, že pokud by byla extremistickou stranou, nemohla by být registrována jako politická strana. Čurda to ale odmítl. Uvedl také, že pojem extremismus není v českém právním řádu definovaný a oba účastníci sporu ho vnímají rozdílně.

Strana v žalobě požadovala, aby vnitro ze zpráv o extremismu za rok 2015 a první pololetí 2016 odstranilo veškeré zmínky o ní. Navíc se domáhala veřejné omluvy, kterou mělo ministerstvo vyvěsit po dobu 15 dní na svém webu. Pražský městský soud však už v dubnu 2019 nepravomocně rozhodl, že primárním cílem a účelem zpráv nebylo dehonestovat ND. Upozornil rovněž na to, že vnitro ve zprávách vycházelo z podkladů poskytnutých jinými subjekty, konkrétně policií a bezpečnostními složkami.

Předseda ND Adam B. Bartoš opakovaně stanul před trestním soudem. Nejprve dostal roční podmínku za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku, později také dvouletou podmínku za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za antisemitské, protimigrantské a protiislámské projevy. Na jím pořádané demonstraci měli účastníci dvě makety šibenice pro své nepřátele.

V roce 2013 byl Adam B. Bartoš, již tehdy známý svými antisemitskými a extremistickými názory, mezi oficiálními hosty ceremoniálu, který se na Pražském hradě konal u příležitosti předávání státních vyznamenání. Zatímco prezident Miloš Zeman na Pražský hrad nepozval většinu bývalých premiérů a také dva rektory vysokých škol, kteří jej v minulosti kritizovali, Bartoš pozvánku dostal.

V roce 2018 vydal Bartoš spisek šéfa dezinformačního serveru Aeronet. I sám Bartoš je autorem několika publikací, které si vydal ve vlastní režii. Například v srpnu 2014 vydal spisek nazvaný „Zpověď. Jsem antisemita?“. „Jde zřejmě o nejrasističtější a nejvíce antisemitské dílko v polistopadové historii českého nakladatelského úsilí,“ popsal „Zpověď“ publicista Jan Urban.