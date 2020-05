Uklízečka žalovala ředitelku školky kvůli nižšímu platu, než jí podle ní i inspekce náleží. Ředitelka se u soudu brání

Ilustrační foto.

Roky pobírala méně peněz, než jí náleželo, a navíc údajně čelila diskriminačnímu jednání ze strany ředitelky. S touto žalobou proti svému zaměstnavateli, kterým je 1. Mateřská škola, se obrátila na Okresní soud v Karlových Varech Romka Dana Macková. Pracuje přes třicet let ve školce jako uklízečka. Od roku 2011 měla pochybnosti, zda je zařazena do správné platové skupiny. Mezitím proběhlo několik stání. Na tom posledním, tento týden, se hájila ředitelka školky Zdeňka Tichá.

Antidiskriminační zákon jsem neporušila, povýšeně jsem se ke svým zaměstnancům nechovala. Těmito slovy se hájila u Okresního soudu v Karlových Varech ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary Zdeňka Tichá. Informuje o tom Karlovarský deník.

Prvotním důvodem jejich sporu byl nárok Mackové na zařazení do vyššího platového stupně, což Tichá odmítla. Předloni na popud Dany Mackové přišla do školky kontrola z Oblastního inspektorátu práce, která potvrdila porušení pracovněprávních předpisů, a to ve 24 případech. Porušení se má týkat i dalších zaměstnanců. Školce inspektorát vyměřil pokutu ve výši 40 tisíc korun, ale Tichá proti tomu podala rozpor.

„Problém paní Mackové, která je nespokojená s platovým zařazením, narostl v tento proces, v němž čelím nařčení z diskriminace. Nic z toho se ale neslučuje s mým jednáním a chováním. Ke všem zaměstnancům se chovám stejně, a rozhodně ne povýšeně,“ hájila se ředitelka. Při předešlých soudních stáních několik učitelek však uvedlo, že mají z ředitelky strach a že raději mlčely, než aby s ní řešily případné pracovní potíže.

Právní zástupce Mackové Ronald Němec k tomu již dříve řekl, že jeho "klientka má zvukovou nahrávku, kde se o ní hovoří jako o osobě chudé a málo gramotné. Kvůli špatnému zařazení do platové skupiny přišla o 53 tisíc korun,“ poznamenal Němec.