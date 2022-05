V Jezové ubytovali přes 130 běženců z Ukrajiny, polovina jsou Romové

Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová (FOTO: Google Maps)

Dvě budovy v areálu Správy uprchlických zařízení (SUZ) v Jezové zhruba tři kilometry od Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku slouží už více než dva měsíce také k ubytování ukrajinských uprchlíků. Momentálně jich zde žije přes 130, zhruba polovina z nich jsou Romové. Novinářům to v úterý řekla vedoucí zařízení Miroslava Báchorová.

První uprchlíci z Ukrajiny v Jezové byli Romové, postupně se přidali i další, nyní podle Báchorové Romů opět přibývá. "Ze začátku to bylo hodně tranzitní, teď začínají některé rodiny i zůstávat," doplnila. Z ubytovaných jsou pouze dva muži, zbytek ženy a děti.

Zaměstnanci SUZ zajišťují v areálu třikrát týdně výuku češtiny pro děti i dospělé. "Ve škole v Bělé zatím nikoho nevzali, ale máme přislíbeno od září, měli by je integrovat do běžných tříd," řekla Báchorová. Nyní podle ní jde o 14 školou povinných dětí, většina těch romských ale podle ní do školy nechodí. Několik děti se učí on-line, pro ty menší je denně zajištěn volnočasový program.

Práci si zatím našel jeden muž a dvě ženy, jedna z nich přímo v areálu jako uklízečka. Pracovních příležitostí pro ženy je v okolí podle Báchorové nedostatek. "V tomhle jsme tak trochu na bodu mrazu, nemůžou odsud, protože nemají peníze, ale ty si tady zase nikde nevydělají," doplnila. Někteří se podle ní chtějí v budoucnu na Ukrajinu vrátit, nebo už to udělali, část by zde ráda zůstala.

Dvě třípatrové budovy, ve kterých uprchlíci žijí, sloužily poslední dva roky pro covid pozitivní klienty.

"Budovy nejsou striktně rozdělené pro Romy a neromské, máme to, jak kdo přijde, i když romské rodiny samozřejmě chtějí být pospolu. Vyhovuje jim, že jsou to dva byty spojené kuchyňkou a sociálním zařízením, někam jsme museli ještě doplňovat matrace, když je tam více dětí," řekla Báchorová.

Pro SUZ pracuje v areálu v Bělé 65 zaměstnanců, mezi čtyřmi sociálními pracovníky je i jedna Ukrajinka. Příležitostně sem dojíždějí na pomoc i pracovníci neziskové organizace Romodrom. Uprchlíci mohou využít nepřetržitou zdravotní pomoc, podle Miloše Navrátila ze Zdravotnických zařízení ministerstva vnitra se zdravotníci nejvíc potýkají s poststresovými stavy.

O umístění uprchlíků v areálu SUZ rozhodují v asistenčních centrech, kam se běženci přicházejí zaregistrovat. "Místa v našich objektech jsou určena primárně pro žadatele o mezinárodní ochranu, ukrajinští uprchlíci vyplňují zbývající volnou kapacitu," sdělil ČTK mluvčí SUZ Jan Piroch. Kromě Bělé jsou další v Zastávce u Brna, v Havířově na Karvinsku, Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku.

V areálu v Bělé je i Zařízení pro zajištění cizinců s kapacitou 165 míst, nyní je obsazena zhruba desetina z nich. "Je pro osoby, které se pobytem na území Česka dostaly do rozporu s českými zákony a čekají na rozhodnutí o vyhoštění a zajištění," doplnil Piroch. V areálu jsou proto ploty a mříže, které dva typy objektů oddělují. Uprchlíci se mohou pohybovat volně.

Do pondělí dostalo v Česku dočasnou ochranu více než 320.000 ukrajinských běženců. Správa uprchlických zařízení se ve svých objektech stará zhruba o 500 z nich.