Válková uvedla, že ji Zeman podpořil v pozici vládní zmocněnkyně

Helena Válková (FOTO: archiv ANO)

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) po včerejší schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ČTK řekla, že ji prezident v této funkci podpořil, byť o jejím obsazení nerozhoduje. Zeman včera stáhl nominaci Válkové jako své kandidátky do sněmovní volby veřejného ochránce práv.

Válková kandidaturu na ombudsmanku odmítla po kritice, že za minulého režimu spolupracovala na odborném článku s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským.

"Hlavně jsem (prezidentovi) vysvětlila okolnosti celého toho kvazipřípadu, proč jsem třeba řekla, že jsem neznala pana Urválka," uvedla Válková. Podotkla, že ve druhé polovině 70. let, když nastupovala do výzkumného pracoviště, Urválka skutečně neznala. "Až později ale jsem se samozřejmě dozvěděla, o koho jde," řekla. Prezident podle Válkové vyjádřil nad záležitostí "kritický údiv". "Říkal, že jsem to měla v 60. letech více sledovat, ale věří mně a důležitá věc je pro mě, že mně prezident této republiky věří, že nelžu," zdůraznila Válková.

Následně se prezidenta ptala na názor ohledně svého setrvání ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva. "Pan prezident vyjádřil svůj názor tak, že on to samozřejmě nerozhoduje, rozhoduje vláda a premiér, ale on si myslí, že předpoklady pro užitečnou práci v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva naplňuji a že bych jí měla zůstat," uvedla Válková.

Kabinet v pondělí o setrvání Válkové na místě vládní zmocněnkyně jednal, ale nehlasoval. Pro její odchod se vyslovili představitelé koaliční ČSSD. Válková rezignovat odmítla.

Místo Válkové prezident navrhne do volby ombudsmana bývalého zástupce veřejné ochránkyně práv a někdejšího poslance ČSSD Stanislava Křečka. Loni Křeček jako Zemanův kandidát dvakrát neuspěl ve sněmovní volbě zástupce ombudsmanky, v této funkci tak skončil.